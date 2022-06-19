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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün: "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün: "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır."

Eğitim 19.06.2022, 17:57
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün: "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır."

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün: "Bu hafta sonu üç oturum halinde 208 sınav merkezinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YKS’nin tüm oturumları başarıyla tamamlanmıştır."

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