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18 yıllık cinayetin sanığı: "Allah berat kandilinde herkesi affetti. Ben niye cezaevinde yatıyorum?"
ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak."
ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak."
Eğitim 08.03.2023, 11:25
ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak."