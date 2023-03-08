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ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak."

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak."

Eğitim 08.03.2023, 11:25
ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak."

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17-18 Haziran 2023’te yapılacak. Başvurularını 8-23 Mart tarihlerinde alacağımız sınavın sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak."

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