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ÖSYM Başkanı Aygün: “YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS adaylarının tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapacağını açıkladı.

Eğitim 18.07.2022, 07:48
ÖSYM Başkanı Aygün: “YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak”

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS adaylarının tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapacağını açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

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