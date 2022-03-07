Son Dakika
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli YKS adayları, 2022-YKS’ye başvurular bugün sona eriyor. Başvurularınızı son ana bırakmadan işlemlerinizi tamamlayın. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli YKS adayları, 2022-YKS’ye başvurular bugün sona eriyor. Başvurularınızı son ana bırakmadan işlemlerinizi tamamlayın. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."
Eğitim 07.03.2022, 10:08
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli YKS adayları, 2022-YKS’ye başvurular bugün sona eriyor. Başvurularınızı son ana bırakmadan işlemlerinizi tamamlayın. Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."