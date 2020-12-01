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ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 1-7 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olm

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 1-7 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."

Eğitim 01.12.2020, 11:01
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ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 1-7 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olm
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ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, KPSS 2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 1-7 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr‘den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."
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