banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Toptan ve perakende fiyatlar ne kadar arttı?
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Davutoğlu'nun sağlığı hakkında yeni gelişme
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e:
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e: "SEN KİMSİN LAN"
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT s

ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Eğitim 01.12.2020, 15:35
2
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT s
banner422
ÖSYM Başkanı Aygün: "Değerli adaylarımız, Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 yılı sınav takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Yorumlar (0)
banner388
hafif yağmur