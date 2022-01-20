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Kartal’da Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez’i silahla öldüren Rahmi Uygun, sorgulanmak üzere Gayrettepe’deki Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.
ÖSYM Başkanı Aygün: "25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf ‘de açıklanmıştır."
ÖSYM Başkanı Aygün: "25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf ‘de açıklanmıştır."
Eğitim 20.01.2022, 15:34 20.01.2022, 16:57
ÖSYM Başkanı Aygün: "25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz 2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının sonuçları https://t.co/CPr8RBogKf ‘de açıklanmıştır."