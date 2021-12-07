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ÖSYM Başkanı Aygün: "21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/3 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz."
ÖSYM Başkanı Aygün: "21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/3 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz."
Eğitim 07.12.2021, 14:32
ÖSYM Başkanı Aygün: "21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/3 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz."