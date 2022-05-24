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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz."
ÖSYM Başkanı Aygün: "2022-KPSS başvuruları başladı. Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında yapabilirsiniz."
ÖSYM Başkanı Aygün: "2022-KPSS başvuruları başladı. Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında yapabilirsiniz."
Eğitim 24.05.2022, 10:19
ÖSYM Başkanı Aygün: "2022-KPSS başvuruları başladı. Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında yapabilirsiniz."