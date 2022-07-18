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ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
Eğitim 18.07.2022, 07:12
ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.