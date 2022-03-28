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ÖSYM Başkanı Aygün: "13 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz."
ÖSYM Başkanı Aygün: "13 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz."
Eğitim 28.03.2022, 10:36
ÖSYM Başkanı Aygün: "13 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz."