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ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi açıklandı
2023 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin hazırlanan ‘ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi', ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı.
Eğitim 24.11.2022, 15:40 24.11.2022, 16:48
ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Ayrıca, 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023'te, Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023'te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.