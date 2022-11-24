ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimi açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinden açıklanan 2023 yılı sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Ayrıca, 2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür 23 Temmuz 2023'te, Alan Bilgisi sınavları 29-30 Temmuz 2023'te, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.

SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ