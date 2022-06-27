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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’nın Kremençuk kentinde binden fazla kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezini vurduğunu açıkladı.
ÖSYM: "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır."
ÖSYM: "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır."
Eğitim 27.06.2022, 17:22
ÖSYM: "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır."