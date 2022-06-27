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ÖSYM: "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır."

ÖSYM: "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır."

Eğitim 27.06.2022, 17:22
ÖSYM: "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır."

ÖSYM: "2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır."

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