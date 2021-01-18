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ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimini açıkladı
ÖSYM, 2021 yılı sınav takvimini duyurdu. Buna göre, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Eğitim 18.01.2021, 17:35
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını duyurdu.
Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacaktır. Adaylarımıza başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Aygün ayrıca, "2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz" dedi.
2021 yılı sınav takvimini görüntülemek için tıklayın
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