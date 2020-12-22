ÖSYM: "2020-İcra sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Aralık 2020 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler."