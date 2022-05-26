Osmanlı kentinde gönüllü turizm elçileri yetişiyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde eğitim gören öğrencilere, ilçenin tarihi ve kültürel zenginlikleri anlatılarak gönüllü turizm elçileri olmaları için yetiştiriliyor.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan, "açık hava müzesi", "kendini koruyan kent", "korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan Safranbolu’da öğrenciler birer gönüllü turizm elçisi olacak. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda öğrencilerin ilçenin kültürel değerlerini yakından tanıması ve gelecek kuşaklara mirasın aktarılması için gezilerle ilçenin kültürü ve tarihi anlatılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu’nun mimari yapısıyla, kültürel özellikleriyle çok fazla değer barındırdığını belirtti.

Bu değerlerin ilk etapta çocukların öğrenmesi, ilçeye misafir geldiğinde veya farklı bir ile gittiklerinde bu değerlerin onlara anlatılması, Safranbolu’daki değerlerin daha fazla tanınabilmesi adına önemli olduğunu vurgulayan Gümüş, "Öğrencilerimizin Safranbolu’nun değerlerini görmelerini sağlıyoruz. Bu sayede gönüllü kültür ve turizm elçilerini yetiştireceğiz. Bu gönüllü elçiler sayesinde Safranbolu’nun tanınırlığının tüm dünyada daha fazla artacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz kendi medeniyetinin değerlerini yakından görüp, sadece duymakla kalmayıp bizzat görerek daha yakından tanıyacaklar. Böylelikle bilgi ve becerilerini de artacak. Eşsiz kültürel miras bu şekilde gelecek kuşaklara aktarılacak" dedi.

Gümüş, öğrencilerin; Hıdırlık Seyir Tepesi, Demirciler Çarşısı, Kaymakamlar Evi, İzzet Mehmet Paşa Camii, Cinci Han, Yemeniciler Arastası ve Tarihi Çarşı merkezi gibi bir çok yeri gezerek Safranbolu’nun kültürel mirasını geleceğe taşıyacaklarını sözlerine ekledi.