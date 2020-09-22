Osmangazi’den öğrencilere özel maske

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK), korona virüs ile mücadele çerçevesinde yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiyor. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencileri de unutmayan Osmangazi Belediyesi, öğrenciler için özel olarak dikilen maskeleri okullara gönderiyor.

Korona virüse karşı OSMEK vasıtasıyla maske üretiliyor. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle faaliyet gösteren OSMEK’te eğitim gören kursiyerler tarafından üretilen maskeler özel kumaştan dikiliyor. Antibakteriyel özelliğe sahip yüzde yüz pamuk kumaştan iki kat olarak dikilen maskeler, 15 defa yıkanabilme özelliğine sahip. Sağlık ve hijyen açısından son derece güvenilir ortamda üretilen maskeler el değmeden paketlenerek vatandaşa, belediye personeline ve kamu çalışanlarına ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Osmangazi Belediyesi, 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle yüzde yüz eğitime başlayan ana sınıfı, 1, 8 ve 12. sınıf öğrencilerini de unutmadı. Öğrencileri salgına karşı koruyabilmek adına özel olarak üretilen maskeler, öğrencilerin yaşları dikkate alınarak farklı ebatlarda dikiliyor. Muhtelif ebatta dikilen maskeler, okullara gönderilerek idarecilere teslim ediliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, OSMEK bünyesinde faaliyet gösteren maske üretim atölyesini ziyaret etti. Üretilen maskeler ile vatandaşların ve öğrencilerin korona virüse karşı kendisini muhafaza etmelerine destek olduklarını ifade eden Başkan Dündar, “Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın virüsten korunması için en çok dikkat etmeleri gereken hususların başında maske takmaları, temizliğe dikkat etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları geliyor. Osmangazi Belediyesi olarak OSMEK eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz ile birlikte vatandaşlarımızın virüsten korunmasına destek olmak adına özel kumaştan maske üretiyoruz. Bu maskeler en az 15 kez yıkanabiliyor. Kurs merkezindeki kıymetli eğitmenlerimizin tecrübe ve bilgisinden faydalanarak üretilen maskeleri ücretsiz olarak vatandaşımıza dağıtıyoruz. Ayrıca yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, öğrencilerimiz için de maske üretmeye başladık. Salgın devam ediyor ve bu süreçte çocuklarımızı virüsten korumak adına yaşları dikkate alınarak farklı boyutlarda üretilen maskeleri okullara gönderiyoruz” diye konuştu.