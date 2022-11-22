Osmangazi Belediyesi, Sezai Karakoç adına edebiyat ve şiir günleri düzenleniyor

Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi, geçtiğimiz yıl vefat eden, Türk edebiyatının usta yazarlarından Sezai Karakoç adına Edebiyat ve Şiir Günleri düzenliyor. Bu yıl ilki gerçekleştirilecek program, her yıl Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri adıyla farklı konularla sürdürülecek ve geleneksel hale getirileceği öğrenildi.

Osmangazi Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi’nin 25-26 Kasım tarihlerinde Seyyid Usûl Kültür Merkezi’nde birincisini düzenleyeceği Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri’nin bu yıl teması tertip heyeti tarafından “Sezai Karakoç’un Edebî Mirası: Gülün Tuttuğu Nöbet” olarak belirlendi. Programa katılacak 15 yazar, şair ve akademisyen Sezai Karakoç’un edebi yönünü ele alacak ve bu konuda tebliğler sunacaktır.

Tertip heyetinde Metin Önal Mengüşoğlu, İhsan Deniz, Mustafa Muharrem, Dr. Mustafa Bâki Efe’nin yer aldığı Sezai Karakoç Edebiyat ve Şiir Günleri’ne Cahit Koytak, Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Doç. Dr. Bedri Mermutlu, Cem Yavuz, Prof. Dr. Mustafa Kara, Ali Işık, Ahmet Edip Başaran, Nevzat Çalıkuşu’nun aralarında bulunduğu önemli yazar, şair ve akademisyenler katılacaktır.

Ayrıca programın son gününde 26 Kasım Cumartesi akşamı yatsı namazından sonra Bursa Emir Sultan Cami’inde Sezai Karakoç’un ruhuna Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunacak, katılanlara Sezai Karakoç’un İslam adlı kitabı hediye edilecek.