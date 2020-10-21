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Ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak?
Ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak?

Ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak?

Pandemi nedeniyle geç açılan okullar kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamıştı. İlk olarak tüm ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda eğitime başlanmasının ardından 5. ve 9. sınıflar için de müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime 2 Kasım tarihinde geçileceğini duyurdu.

Eğitim 21.10.2020, 10:41
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Ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak?

CUMHURBŞAKANI ERDOĞAN’DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı ve yüz yüze eğitim ile ilgii bilgileri paylaştı.

5 VE 9. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME 2 KASIM’DA BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz.

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