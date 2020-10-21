Ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak?

CUMHURBŞAKANI ERDOĞAN’DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı ve yüz yüze eğitim ile ilgii bilgileri paylaştı.

5 VE 9. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME 2 KASIM’DA BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz.