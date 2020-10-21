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Ortaokul ve liselerde okullar ne zaman açılacak?
Pandemi nedeniyle geç açılan okullar kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamıştı. İlk olarak tüm ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda eğitime başlanmasının ardından 5. ve 9. sınıflar için de müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitime 2 Kasım tarihinde geçileceğini duyurdu.
Eğitim 21.10.2020, 10:41
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CUMHURBŞAKANI ERDOĞAN’DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararları açıkladı ve yüz yüze eğitim ile ilgii bilgileri paylaştı.
5 VE 9. SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME 2 KASIM’DA BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortaokullarda 5. sınıflarda liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitimi 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz. Halan uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili durumu gelişmelere bakarak en kısa sürede ilan edeceğiz.
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