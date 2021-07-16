Orman sınıfında telafi eğitimi alıyorlar

Covid-19 salgını nedeniyle bir süre yüz yüze bir süre de uzaktan eğitim-öğretim alan öğrenciler için yaz dönemi boyunca sürecek ‘Telafi Eğitiminde Bende Varım’ projesi kapsamında Bartın’da orman sınıfı kuruldu. Doğa ile iç içe bir ortamda eğitim-öğretim alan öğrenciler bir yandan açık havada ders işlemenin keyfini çıkarırken bir yandan da öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan ‘Telafi Eğitiminde Bende Varım’ projesi kapsamında Bartın Balamba Tabiat Parkı’nda orman sınıfı oluşturuldu. Bir sınıfta olması gereken her türlü araç ve gerecin tedarik edildiği orman sınıfında öğrenciler doğa ile iç içe bir ortamda eğitim-öğretime devam etmenin keyfini çıkarırken bir yandan da öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Telafi eğitimleri kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile oluşturulan orman sınıfındaki ilk derste Gazi İlköğretim Okulu öğrencileri matematik ve bilim, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama ve neşeli bilim konulu etkinliklere katıldı.

Orman sınıfı ile açık alandaki amfilerde düzenlenen ders ve etkinliklerde öğrenciler anlatılan konuları pür dikkat dinledi. Öğrencilerin motivasyon, heyecan ve derslere aktif katılım sağlamaları eğitimcileri memnun etti.

Orman sınıfındaki ilk ders deneyimlerini paylaşan öğrenciler doğada öğrenmenin kendileri için farklılık oluşturduğunu belirterek, “Doğa ile birlikte öğrenmek çok güzel. Doğanın temiz havası, doğada öğrenmek farklılık kattı bize. Bizim öğrenmemizi daha iyi etkiledi. Doğa bize yaradı. Çok güzel bir telafi eğitimi oldu. Doğa zaten çok güzel. Bizde doğanın içinde daha güzel bir şekilde öğreniyoruz. En azından evlerde canlı derslerden daha çok doğa ile iç içe oluyoruz” şeklinde konuştular.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar ise yaptığı açıklamada, “telafide bende varım etkinliği kapsamında Balamba Tabiat Parkı’nda bir orman sınıfı oluşturduk. Bu orman sınıfında ilk dersimizi sizlerle beraber yapmak istedik. Buradaki amacımız çocuklarımızın Covid-19 salgınındaki negatif etkisini pozitife dönüştürüp, yeni eğitim-öğretim yılına hazır bir şekilde, hazır bulunuşlarını en yüksek seviyeye çıkarıp onları mutlu etmek”dedi.

Tabiat parkında oluşturulan orman sınıfındaki telafi eğitimlerinin yaz boyunca devam edeceği belirtildi.