“Orman Gönüllüsü” eğitimleri başladı

Orman Genel Müdürlüğü 2019 yılında, yangınla mücadelede çalışmalarında yer almak isteyenler için seferberlik başlattı. 11 Eylül 2019 tarih ve 30885 sayılı resmi gazetede “Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik” yayınlandı. OGM tarafından adayların eğitim ve sertifikalandırmalarına devam ediliyor.

Bursa Bölge Müdürlüğünde bir yılda 946 gönüllü eğitimleri tamamlayarak sertifika aldı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü 2022 yılının ilk eğitimi, İnegöl’de “Gönüllü” olmak için başvuru yapan İnegöl Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) ve Kızılay İnegöl Şube üyelerine verdi. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Suat Ünal tarafından verilen eğitimlerde adaylara, yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Eğitim sonucunda yapılan sınavlarda 70 ve üzeri not alarak başarı gösteren katılımcılar orman yangınlarıyla mücadele gönüllüsü olmaya hak ve yeterlilik kazandı. Sertifikalı gönüllüler ihtiyaç halinde Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce temin edilecek kişisel koruyucu kıyafet ve donanım ile orman yangınlarında görev alabilecekler. Gönüllülük başvuruları e-devlet üzerinden ve en yakın Orman İşletme Müdürlüklerinden yapılabiliyor.