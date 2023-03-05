Orhanelili öğrenciler depremzedeler için soba üretti

Bursa’nın dağ ilçesi Orhaneli’de Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretti.

Orhaneli ilçesinde düzenlenen kampanyalarda toplanan yardım malzemeleri tırlara yüklenip afetzedelere ulaştırılırken, Ahmet Necati Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri de depremzedelere yardım için harekete geçti. Çevre okullardaki öğretmen ve öğrencilerin de destek verdiği çalışmada üretilen sobalar, belediyeye teslim edildi.

Öğrenmen ve öğrencilerin yanı sıra gönüllülerin de gece gündüz çalışarak ürettiği sobaların ekipler tarafından teslim alındığını ifade eden Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Görev yapan öğretmenlerimizin koordinasyonuyla gönüllü öğretmenlerimiz bir araya gelerek, metal bölümü öğrencileriyle depremzede kardeşlerimiz için 149 adet soba üretimi gerçekleştirdi. Okulumuzu ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Depremzedelerimizin içlerini ısıtmak için kısa sürede hazırlanan sobalarımızı deprem bölgesine ulaştıracağız. Biriz, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.