Ordu’nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Ordu’da yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime 3 Ocak 2022 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.