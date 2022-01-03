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Ordu’nun 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Ordu’da yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Eğitim 03.01.2022, 11:04
Ordu’da yoğun kar yağışı nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.
Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerimizde eğitime 3 Ocak 2022 Pazartesi günü bir gün süre ile ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.