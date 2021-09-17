Ordu’da kız öğrenci yurdu için kura çekimi canlı yayınlandı

Ordu Üniversitesi (ODÜ) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan Ulubey Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu kura çekimi Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan’ın katılımı ile online olarak gerçekleştirildi.

Online canlı yayın yapılarak gerçekleştirilen kura çekimi hakkında bilgi veren ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Üniversitemiz Ulubey Meslek Yüksekokulu bahçesinde daha önceden öğrenci yurdu olarak kullanılan bir binamız vardı. Göreve geldiğimizde kapalı olan yurt binamızı tekrar kız öğrenci yurdu olarak açmayı planladık. Bugün Üniversitemizin ilgili birimlerindeki arkadaşlarımızın da gayretleri ve emekleri ile 2021-2022 Eğitim Öğretim Dönemi Güz Yarıyılı’nda bu yurdumuzu 90 kız öğrencimizin kalabileceği hale getirdik” dedi.

Akdoğan, “Yurdumuza müracaat eden öğrencilerimiz için kura çekimini gerçekleştirdik. Yapımı tamamlanan yurdumuz 19 Eylül tarihinde öğrencilerimizin kullanımına hazır halde olacaktır. Ulubey Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nun Ulubey ilçemiz, Meslek Yüksekokulumuz, öğrencilerimiz ve velilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.