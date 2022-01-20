Ordu’da eğitime kar engeli

Ordu Valiliği, kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki okulların tamamında, 3 ilçede ise kısmen eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerindeki okulların tamamında, Akkuş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için, 21 Ocak 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerde, engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.