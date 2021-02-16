Ordu’da eğitime 2 gün ara verildi

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte yüz yüze eğitime başlayan tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği belirtildi. Uyarıda ayrıca, kapanan 262 mahalle yolunun 223’ünün ulaşıma açıldığı ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde dün gece saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının, ulaşım, enerji ve eğitim hizmetlerinde aksamalara neden olduğu aktarıldı. Bazı ilçelerde kar kalınlığının 45 santimetreye kadar ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, “Ortalaması 20 santimetre civarındaki kar yağışı nedeniyle il genelindeki 772 mahalle yolunun 262’si ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan 262 mahalle yolunun 223’ü bugün saat 10.00 itibariyle ulaşıma açılmıştır. 39 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları ise, Ordu Büyükşehir Belediyesinin 479 iş makinesi ve 550 personelle sürdürülmektedir. Karayolları ağında yer alan yollarımızdan, ulaşıma kapalı yol bulunmamaktadır. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafo ve iletim hatlarında meydana gelen arızlar nedeniyle 142 mahallemizde enerji kesintisi yaşanmıştır. Meydana gelen elektrik arızları, YEDAŞ ekiplerince giderilmeye çalışılmaktadır” denildi.

Tüm okullarda eğitime 2 gün ara

Yapılan açıklamada ayrıca, yüz yüze eğitime başlayan tüm okullarda eğitime 2 gün ara verildiğine dikkat çekilerek, “Yoğun kara yağışı ve buzlanma nedeniyle, ilimiz genelinde (19 ilçemizde) 15 Şubat 2021 tarihinde yüz yüze eğitime başlayan tüm okullarımızda; 16-17 Şubat 2021 tarihlerinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Karla mücadele çalışmalarını büyük bir özveri ile yürüten başta Büyükşehir Başkanlığımız olmak üzere tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.