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Ordu’da 42’nci okulun açılışı yapıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve geldikleri günden bu yana devlet-millet iş birliği ile şuana kadar 42 okulun kente kazandırıldığını söyledi.

Eğitim 03.11.2021, 15:19
Ordu’da 42’nci okulun açılışı yapıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve geldikleri günden bu yana devlet-millet iş birliği ile şuana kadar 42 okulun kente kazandırıldığını söyledi.

Ordu’nun Korgan ilçesinde, iş adamı Mehmet Altunkılıç tarafından yaptırılan ilk ve ortaokulun açılış töreni düzenlendi. Yenipınar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 12 derslikli Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan İlkokulu ve Ortaokulu, 233 öğrenciye hizmet verecek ve okulda 17 öğretmen görev yapacak.

"Şuana kadar 42 okul, 567 derslik kazandırıldı"

Okulun açılış programında konuşan Ordu Valisi Tuncay Sonel, göreve geldikleri günlerde il genelinde 66 okulda deprem riskli olduğunu, şuana kadar ise kente kazandırılan okul sayısının 42’ye ulaştığını söyledi. Vali Sonel, “Ordu’muzun 19 ilçesi var, biz kocaman bir Ordu ailesiyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde Ordu’muzun şehir içerisinde, yurt içinde ve yurtdışında birçok değerleri var. Geldiğimizde il milli eğitim müdürümüz, ‘66 okulun deprem riski var sayın valim, bunları yıkacağız okul lazım’ dedi. Önce Allah’ın izni, sonra cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve hayırsever iş insanlarımızla, devletimizin ve milletimizin destekleriyle 41 okul ve 543 dersliğe ulaştık. Allah’a hamdolsun 42’inci okulu da bulduk, 24 derslik daha eklenince 567 derslik şuan Ordu’ya hayırlı olsun. Bunun kimisi bitti, kimisi inşaat aşamasında, kimisi de başlayacak” dedi.

Vali Tuncay Sonel, tüm bu hizmetleri ekip çalışmasıyla yürüttüklerini ifade ederek, “Tecrübeli bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var, değerli milletvekillerimiz, Ordu’muzun değerleri kaymakam arkadaşlarımız, belediye başkanı arkadaşlarımız, iş insanlarımız var. Milli takım ruhuyla çalışmaya gayret ediyoruz. Böyle bir birliktelik olunca başarı Allah’a çok şükür ortaya çıkıyor. Çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz, onlar bizim geleceğimiz çünkü inşallah Allah’ım bu güzel okuldan çıkan çocuklarımız ve gençlerimiz, ailelerine, vatana, milletine, bayrağına, ezanına hayırlı işler yapacak yerlere gelirler. Bu güzel okulumuz Prof. Dr. Mahmut Esad Coşan hocamızın adına yapılan 12 derslik okulumuzda 233 öğrencimiz ve 17 öğretmenimiz içinde olacak” diye konuştu.

İş adamı Mehmet Altunkılıç ise okulun tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hayırlı dualarla başladığım bu eseri bitirme imkanı verdiği için Allah’a sonsuz şükrediyorum. Genç yaşımda kudretim yerinde iken, servetimin kontrolü elimde iken böyle bir imkan yapmayı Allah nasip etti. Buralardan vatanını, milletini seven çocuklar yetişsin, bilim adamları yetişsin. Bu okul artık bizim evladımız gibi. Buradan yetişecek her çocuk, üniversiteye gidecek her çocuk bizim evladımız olacak, sonuna kadar desteklemek, onların hayat planını yapmak bizim vazifemiz olacak. Allah daha güzel hayırlar yapabilmeyi bizlere nasip etsin” şeklinde konuştu.

Programda, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu da konuşma yaparak, okulun hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde okulun açılışı gerçekleştirildi. Açılış programı sonrası katılımcılar, okulu gezerek, öğrenciler ile bir araya geldi.

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