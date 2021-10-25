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Ordu Valisi Sonel’i şaşırtan teşekkür ziyareti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği halk günü toplantısında, barınak sorunu çözülen öğrenci kendisine teşekkür edince şaşırdı.

Eğitim 25.10.2021, 15:38 25.10.2021, 16:07
Ordu Valisi Sonel’i şaşırtan teşekkür ziyareti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, düzenlediği halk günü toplantısında, barınak sorunu çözülen öğrenci kendisine teşekkür edince şaşırdı.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmelerini sağlamak amacıyla, düzenlediği halk günü toplantılarını sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve toplamda 181 vatandaşın sorunlarının dinlendiği toplantıda Vali Sonel, vatandaşların istek ve taleplerini not alarak, sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor.

Üniversite öğrencisinden halk gününde şaşırtan teşekkür ziyareti

Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğrencisi Büşra Ardıç ise halk günü toplantısına Vali Tuncay Sonel’e teşekkür etmek için geldi. Türkiye’nin çeşitli illerinden Ordu’ya gelip de yurt çıkmayan ya da yedekte olan, ev bulamayan öğrencilerin konaklama sorunları çözülünceye kadar Ordu Valiliğince anlaşma yapılan otellerde geçici olarak misafir edilen öğrencilerden bir tanesi olan Büşra Ardıç, Kayseri’den geldiği Ordu’da gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla Vali Sonel’e teşekkürlerini sundu. Büşra Ardıç Vali Sonel’e, “Ben teşekkür etmeye geldim, şaşırdınız sanırım. Ben Ordu Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisiyim, Kayseri’den geliyorum. İlk geldiğimiz sırada bizim yüksek lisans öğrencilerine daha yeni açıldı kontenjan, sizin açmış olduğunuz otellerde kaldım, ‘teşekkür etmek de boynumun borcudur’ dedim ve buraya geldim. O dönemde hocalarımla geç gelsem sıkıntı olur mu diye sordum ama olmayacağını söylediler. Tam o esnada haberlerden sizin hizmetinizi duydum ve direkt olarak buraya geldim. Yardımcı olup beni direkt otele yerleştirdiler, o onuda çok teşekkür ederim” dedi.

Öğrencinin, istek ve taleplerini iletmek üzere gelen vatandaş olduğunu sanan ve elindeki kalem-kağıtla not almayı bekleyen Vali Tuncay Sonel ise şaşırarak, öğrenciye teşekkür ederek, “Çok naziksiniz, Allah razı olsun, başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. Vali Sonel sonrasına vatandaşların sorun, talep ve şikayetlerini dinlemeyi sürdürdü.

480 öğrencinin barınak sorunu çözüldü

Üniversiteyi kazanıp kente gelen ancak kalacak yerleri olmayan öğrenciler, Ordu Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle kiralanan otellerde misafir edilmiş ve uygulama tüm Türkiye’de takdirle karşılanmıştı. Uygulama kapsamında toplamda 480 öğrencinin kiralanan otellerde ve misafirhanelerde konaklatıldı.

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