Online eğitimdeki dijital yenilikler fuara taşınıyor

ğitimin, küresel ölçekte dijitale taşındığını ve artık hemen her ülkede online olarak yapıldığı bu dönemde, e-öğrenme konusunda ürün, hizmet ve teknoloji sunan yapıların sayısı da hızla arttı. Sadece bu yıl EdTech şirketleri dünya genelinde 4 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz GESS Türkiye’de, online eğitim firmaları en yeni teknolojilerini bir arada sergileyecek” dedi.

ğitimin, küresel ölçekte dijitale taşındığını ve artık hemen her ülkede online olarak yapıldığı bu dönemde, e-öğrenme konusunda ürün, hizmet ve teknoloji sunan yapıların sayısı da hızla arttı. Sadece bu yıl EdTech şirketleri dünya genelinde 4 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz GESS Türkiye’de, online eğitim firmaları en yeni teknolojilerini bir arada sergileyecek” dedi.

ğitimin, küresel ölçekte dijitale taşındığını ve artık hemen her ülkede online olarak yapıldığı bu dönemde, e-öğrenme konusunda ürün, hizmet ve teknoloji sunan yapıların sayısı da hızla arttı. Sadece bu yıl EdTech şirketleri dünya genelinde 4 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz GESS Türkiye’de, online eğitim firmaları en yeni teknolojilerini bir arada sergileyecek” dedi.

27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirecekleri organizasyona, EdTech şirketlerinin de katılacağı bilgisini paylaşan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Seda Ispartalıgil “Yüz yüze e ğitimin, küresel ölçekte dijitale taşındığını ve artık hemen her ülkede online olarak yapıldığı bu dönemde, e-öğrenme konusunda ürün, hizmet ve teknoloji sunan yapıların sayısı da hızla arttı. Sadece bu yıl EdTech şirketleri dünya genelinde 4 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz GESS Türkiye’de, online eğitim firmaları en yeni teknolojilerini bir arada sergileyecek” dedi.

27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirecekleri organizasyona, EdTech şirketlerinin de katılacağı bilgisini paylaşan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Seda Ispartalıgil “Yüz yüze e ğitimin, küresel ölçekte dijitale taşındığını ve artık hemen her ülkede online olarak yapıldığı bu dönemde, e-öğrenme konusunda ürün, hizmet ve teknoloji sunan yapıların sayısı da hızla arttı. Sadece bu yıl EdTech şirketleri dünya genelinde 4 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz GESS Türkiye’de, online eğitim firmaları en yeni teknolojilerini bir arada sergileyecek” dedi.

27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirecekleri organizasyona, EdTech şirketlerinin de katılacağı bilgisini paylaşan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Seda Ispartalıgil “Yüz yüze e ğitimin, küresel ölçekte dijitale taşındığını ve artık hemen her ülkede online olarak yapıldığı bu dönemde, e-öğrenme konusunda ürün, hizmet ve teknoloji sunan yapıların sayısı da hızla arttı. Sadece bu yıl EdTech şirketleri dünya genelinde 4 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz GESS Türkiye’de, online eğitim firmaları en yeni teknolojilerini bir arada sergileyecek” dedi.

Okul yöneticileri ile teknoloji tedarikçilerini Avrasya’nın kalbi İstanbul’da buluşturacak olan GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2021’de, e-öğrenme, web tabanlı yazılımlar, e-okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, bilişim teknolojileri donanımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gibi uzaktan eğitim yenilikleri de yer alacak.

Okul yöneticileri ile teknoloji tedarikçilerini Avrasya’nın kalbi İstanbul’da buluşturacak olan GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2021’de, e-öğrenme, web tabanlı yazılımlar, e-okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, bilişim teknolojileri donanımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gibi uzaktan eğitim yenilikleri de yer alacak.

Okul yöneticileri ile teknoloji tedarikçilerini Avrasya’nın kalbi İstanbul’da buluşturacak olan GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2021’de, e-öğrenme, web tabanlı yazılımlar, e-okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, bilişim teknolojileri donanımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gibi uzaktan eğitim yenilikleri de yer alacak.

Okul yöneticileri ile teknoloji tedarikçilerini Avrasya’nın kalbi İstanbul’da buluşturacak olan GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2021’de, e-öğrenme, web tabanlı yazılımlar, e-okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, bilişim teknolojileri donanımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gibi uzaktan eğitim yenilikleri de yer alacak.

Okul yöneticileri ile teknoloji tedarikçilerini Avrasya’nın kalbi İstanbul’da buluşturacak olan GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2021’de, e-öğrenme, web tabanlı yazılımlar, e-okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, bilişim teknolojileri donanımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gibi uzaktan eğitim yenilikleri de yer alacak.

Okul yöneticileri ile teknoloji tedarikçilerini Avrasya’nın kalbi İstanbul’da buluşturacak olan GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2021’de, e-öğrenme, web tabanlı yazılımlar, e-okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, bilişim teknolojileri donanımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gibi uzaktan eğitim yenilikleri de yer alacak.

Okul yöneticileri ile teknoloji tedarikçilerini Avrasya’nın kalbi İstanbul’da buluşturacak olan GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2021’de, e-öğrenme, web tabanlı yazılımlar, e-okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, bilişim teknolojileri donanımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gibi uzaktan eğitim yenilikleri de yer alacak.