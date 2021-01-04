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Online eğitimdeki dijital yenilikler fuara taşınıyor
Tarsus Turkey tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü’nün (YEĞİTEK) işbirliği ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları sponsorluğunda düzenlenecek GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Dünya genelinde 200 milyar doları aşan e-öğrenme sektörüne dair dijital yeniliklere de ev sahipliği yapacak.
Eğitim 04.01.2021, 13:27
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27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirecekleri organizasyona, EdTech şirketlerinin de katılacağı bilgisini paylaşan Tarsus Turkey Fuar Direktörü Seda Ispartalıgil “Yüz yüze eğitimin, küresel ölçekte dijitale taşındığını ve artık hemen her ülkede online olarak yapıldığı bu dönemde, e-öğrenme konusunda ürün, hizmet ve teknoloji sunan yapıların sayısı da hızla arttı. Sadece bu yıl EdTech şirketleri dünya genelinde 4 milyar doların üzerinde yatırım aldı. Mayıs ayında düzenleyeceğimiz GESS Türkiye’de, online eğitim firmaları en yeni teknolojilerini bir arada sergileyecek” dedi.
Okul yöneticileri ile teknoloji tedarikçilerini Avrasya’nın kalbi İstanbul’da buluşturacak olan GESS Türkiye ve Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2021’de, e-öğrenme, web tabanlı yazılımlar, e-okul yönetim sistemleri, multimedya teknolojileri, e-yayıncılık, bilişim teknolojileri donanımları ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları gibi uzaktan eğitim yenilikleri de yer alacak.
Tarsus Turkey Fuar Direktörü Seda Ispartalıgil’in açıklamasına göre, “Üç gün sürecek organizasyonda yurt içi ve yurt dışından profesyonel alıcılar, devlet ve özel okul yöneticileri, müdürleri, sahipleri, yatırımcıları ve satın alma kararı veren yöneticileriyle tedarikçiler, doğrudan bir araya gelecek. GESS Türkiye standlarında başta online eğitim olmak üzere eğitime dair tüm yenilikler bir arada sergilenirken, eş zamanlı düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde ise katılımcılar; bilimsel toplantılar, bildiri sunumları, atölye çalışmaları ve paneller ile yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olacak. Ayrıca çeşitli uygulamaları deneyimleme fırsatı bulacak” dedi.
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