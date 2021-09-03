Önce yıllık ücretleri topladılar, sonra özel okulu kapatarak ortadan kayboldular

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki özel bir okulda yaşandı. İddiaya göre, ilçede faaliyet gösteren Ünsal Ören Okulları'na bağlı Özel Atakent Enerji ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, yakın zamanda yeni eğitim öğretim yılı için velililerden yıllık ücreti peşin aldı. Daha sonra ise velililere bir mesaj gönderen okul yönetimi, okulun kapatıldığını ve yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetinde bulunulmayacağını açıkladı.

İlk şoku aldıkları mesajla, ikinci şoku ise okula gidince yaşadılar

Aldıkları mesajla neye uğradıklarını şaşıran veliler ve öğrenciler, asıl şoku ise ne olup bittiğini öğrenmek için gittikleri okul bahçesinde yaşadı. Okul bahçesine girdiklerinde binanın bir turizm şirketine kiralandığını ve bina bahçesinde de onlarca şirket arabasının park halinde olduğunu gören mağdurlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Yaşanan olayın ardından ne yapacaklarını bilemeyen öğrenciler ve veliler, yaşanan duruma tepki göstererek yetkililere çağrıda bulundu.

“Okulların açılmasını beklerken, çocuklarımızın okulunun kapandığını öğrendik”

Yaşanan olay nedeniyle şok geçirdiklerini ve mağdur olduklarını söyleyen öğrenci velisi Nigar Polat, “Burası özel bir okul ve yenilenebilir enerji üzerine eğitim veriyordu. Dört yıldır çocuğum burada okuyordu, yani bu dördüncü yılı. Biz Pazartesi günü okulların açılmasını beklerken iki gün önce okuldan bize bir mesaj geldi. Gelen mesajda, ‘Okulumuz kapatılmıştır. Öğrencilerinizi şu iki devlet okuluna yönlendirin' yazıyordu. Konu ile ilgili milli eğitime gittik. Onlar da konuyu araştırıyor. Bahsi geçen okullara gittik, onlar da bizim olaydan haberimi yok dedi. Çocuklarımız mağdur. Pazartesi okullar başlayacak ama çocuklarımız okula gidemeyecek. Paralarımızı da peşin ödemiştik. Paralarımızı istiyoruz. Bu okul Ünsal Ören'e ait. Bir yıldır binanın kirasını ödememişler, bina sahibi de burayı bir turizm şirketine kiraya vermiş” dedi.

“Geçtiğimiz hafta okula yıllık ödeme yaptım, bugün kapandığını öğrendim”

Pazartesi günü okulların açılacağı heyecanı ile geçtiğimiz hafta okula yıllık ödeme yaptığını belirten bir başka veli Halil Ovalak, “Daha geçtiğimiz Cuma günü okula yıllık ödeme yaptım. Sonrasında da telefona dün okulun kapatıldığına dair bir mesaj geldi. Nereye gittiysek çözüm bulamadık. Ben daha yeni 7 bin lira ödeme yaptım bu okula. Burada sadece bir muhasebeci var, başka kimse yok. Talebimiz yetkililerin bu işe bir çözüm bulması. Devletin bu soruna çözüm üretmesini istiyoruz, mağduriyetimiz giderilsin” ifadelerini kullandı.

“Pandemi bizi de vurdu, mağduriyetler giderilecek”

Bahsi geçen okulda muhasebeci olarak görev yaptığını ifade eden Sabri ismindeki okul çalışanı ise iddiaları yalanlayarak, “Okulumuzla ilgili bir sıkıntı var. Okul yöneticilerimiz Ankara'da bu işi çözmeye çalışıyor. Okulumuzdaki öğrencileri ise kentteki iki meslek lisesine yönlendirdik ama bu okullardaki kontenjan nedeniyle öğrencilerin naklini yapamıyoruz ve işlemler ağır ilerliyor. Okullar ilgili de Ünsal bey gerekli çalışmaları yapıyor. Şu an mağduriyetlerle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Okulun kapatılmasının tek sebebi maddi sorunlar. Bu konu ile ilgili velilere önceden bilgi verilmemesinin tek nedeni ise pandeminin bizi de çok etkilemesidir. Okul binası da başkasına ait olduğu için burayı boşaltmamız istendi. Biz burayı boşalttıktan sonra binayı galeriye çevirmek istiyormuş. Önümüzdeki hafta bütün hesaplamalar yapılarak mağduriyetler giderilecek. Hiç kimse mağdur edilmeyecek” şeklinde konuştu.

“Üç gün önce ödeme aldılar, iki gün önce okulu kapattılar”

Bir diğer veli Ali Polat da, “Daha üç gün önce velilerden 7 bin lira civarında yıllık ücret aldılar. Üç gün öncesine kadar bir şey yoktu ama iki gün önce mesaj atarak okulun kapatılacağını belirterek, öğrencileri nakil etmemizi istediler. Biz de sonrasında okula geldik ama iki muhasebeci ve memur dışında kimseyi bulamadık. Milli eğitime giderek şikayet dilekçesi verdik. Onlar da okul sahibine ulaşamadıklarını söyledi. Okul kapanacaksa bizden neden ücret aldılar. Öğrencilerin bu yıl son yılı ama okulu kapatıyorlar. Zaten iki yıldır pandemi nedeniyle eğitim alamıyor çocuklarımız” diye konuştu.

Veliler ve görevliler tartıştı, görevliler mağduriyetlerin giderileceğini iddia etti

Yaşanan olayın ardından okul yöneticileri ve veliler arasında kısa süreli tartışma da yaşandı. Olay sonrası, ne yapacağını bilemeyen öğrenciler ve veliler, çaresizce okulda beklemeye başladı. Okul yöneticileri ise sorunu çözmeye