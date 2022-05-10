OMÜ’nün ’uluslararasılaşma’ başarışı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Türkiye’de uluslararasılaşma hedeflerine en fazla katkı veren beşinci üniversite olma başarısı gösterdik” dedi.

Kosova’da eğitim alanında iş birliğini geliştirmek için temaslarda bulunan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ve Kosova Türk Öğretmenleri Derneği Başkanı Erol Kala ile ayrı ayrı görüştü.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a ziyaretler sırasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da eşlik etti. Gerçekleşen görüşmelerde; eğitim-öğretim, araştırma geliştirme (AR-GE) ve sosyal sorumluluk projelerinde iki ülkenin ortaklığı ve iş birliğinde yürütülebilecek çalışmalar ele alındı.

Türkiye ve Kosova arasındaki ilişkilerin eğitim alanında daha ileri seviyeye taşınması için ziyaretler düzenlediklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, dünyanın yaklaşık 120 ülkesinden 5 bin öğrenciye ev sahipliği yapan OMÜ’nün uluslararasılaşmaya büyük bir önem verdiğini belirtti. Ünal, “Türkiye’de uluslararasılaşma hedeflerine en fazla katkı veren beşinci üniversite olma başarısı gösterdik. Özellikle son dönemlerde uluslararasılaşma, yükseköğretim sistemlerinin öncelikli hedeflerinden birisi hâline geldi. Uluslararası öğrenci sayısının artması temel amaç olmakla beraber farklı ülkelerden gelen nitelikli öğretim elemanları da yükseköğretim sistemine olumlu katkılar sağlayacak. Ayrıca öğrenciler ve öğretim elemanlarının uluslararası hareketliliğine de bu kapsamda desteği daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

Damka ve Kala, ziyaretleri için Rektör Ünal’a teşekkür ederek OMÜ ailesine selam ve sevgilerini iletti. Ziyaretler hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.