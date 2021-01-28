OMÜ’lü akademisyenlerin projesini TÜBİTAK kabul etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı öğretim elemanları Arş. Gör. Emrah Güngör, Prof. Dr. Güray Erener ve Doç. Dr. Aydın Altop’un TÜBİTAK’a sunduğu proje teklifi, destek almaya hak kazandı.

Yürütücülüğünü Arş. Gör. Emrah Güngör’ün üstlendiği, 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı çerçevesinde sunulan “Katı Kültür Fermantasyonu ile Bazı Tarımsal Posalardan Kanatlı Hayvanlar İçin Yem Katkı Maddesi Geliştirme Potansiyelinin Araştırılması” isimli proje, TUBİTAK tarafından incelenerek destek almaya layık bulundu.

TÜBİTAK, 1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ile ülkemizin teknoloji alanında dışa bağımlılığını azaltmayı, rekabet gücünü arttıracak uluslararası yeni ürün, süreç ve modellerin geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmaları desteklemeyi hedefliyor.