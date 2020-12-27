OMÜ’den iş birliği protokolü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü; “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenliği Organizasyonu Düzenlenmesi Adına İş Birliği Protokolü” ile eğitim, bilim, sanat, spor ve kültür alanlarında paydaşlık ilişkisi kuracak.

Protokol imza töreni Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleşirken imzalar Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı ile Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürü Aykan Sancı tarafından atıldı. Törene ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak da katıldı.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından çağrı metninde belirtilen 4007 Bilim Şenliği kapsamındaki iş birliği protokolü; Ladik Bilim Şenliği’nin desteklenmesi hâlinde OMÜ ve Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’nün, uygun yer ve zamanlarda personel görevlendirilmesi ve yazışmaların takibi gibi imkânlardan karşılıklı olarak yararlanmasını kapsıyor.

İmzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda OMÜ ayrıca, öğrenci toplulukları faaliyetleri, tanıtım çalışmaları ve öğretim üyelerince verilecek akademik destek yoluyla da iş birliğine katkıda bulunacak.

“Her türlü iş birliğine varız”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Eğitime katkı konusunda büyük bir potansiyelimiz var”

Protokole dair düşüncelerini aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, “Üniversite olarak gerçekten eğitime katkı konusunda büyük bir potansiyelimiz var. Bu potansiyelimizden millî eğitimin, ilçe müdürlüklerinin ve öğretmenlerimizin faydalanmalarını istiyoruz. Gerek projelerin planlanması, hazırlanması ve desteklenmesi konusunda gerekse de üniversitemizin fiziki imkânlarından faydalanılması açısından her türlü iş birliğine varız. Protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ladik Millî Eğitim Müdürü Aykan Sancı, “Üniversitemizden beklediğimizin çok üstünde destek aldık”

Ladik İlçe Millî Eğitim Müdürü Aykan Sancı ise gördükleri alaka ve verilen destekten duyduğu memnuniyeti belirterek “Biz şöyle bir çalışma yürütüyoruz, şu konularda bize destek olur musunuz? dediğimizde Üniversitemiz, canıgönülden alaka gösterdi. Beklediğimizin çok üstünde bir destek aldık. İnşallah çok güzel bir çalışma olacak. Üniversitemiz ile etkinlikler yürütmek bizi fazlasıyla memnun edecektir. Destekleriniz için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“En büyük hedefimiz; gelecek nesillerin ülkemizi daha ileriye taşımaları”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak da düşüncelerini, “Bilimsel çalışmalarınız ve başarılarınızın bundan sonra da son hızla devam etmesini, ülkemiz bilimine katkıda bulunmasını gönülden diliyorum. En büyük hedefimiz; gelecek nesillerin çalışkanlıkları, üretkenlikleri ve bilgi-birikimleriyle ülkemizi daha ileriye taşımaları. Bu tür proje ve iş birliklerinin de bu gaye ve amaca hizmet etmesini temenni ediyorum. Gençlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Projeyi hazırlayanların da ellerine sağlık, sağ olsunlar” sözleriyle dile getirdi.