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OMÜ’de rektör yardımcıları ve genel sekreter değişikliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) bazı rektör yardımcıları ile genel sekreter değişti.

Eğitim 19.07.2022, 14:47
OMÜ’de rektör yardımcıları ve genel sekreter değişikliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) bazı rektör yardımcıları ile genel sekreter değişti.

OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak ve Fehmi Yazıcı’nın yerine Prof. Dr. Mahmut Başoğlu ile Prof. Dr. Sevim Alışır getirildi. Ayrıca OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep’in yerine de Doç. Dr. İdris Varıcı atandı. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, üniversitenin bir revizyona gittiğini ve değişikliklerin devam edeceğini açıkladı.

“Bunlar bir istifa ya da kriz nedeniyle oluşan bir şey değil, sadece bir vizyon, paradigma değişikliği”

Yaşanan değişiklikler hakkında bilgi veren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bu, önceden planlamış bir revizyon. Üniversitenin kendi geleceği ile alakalı bir kurgusu var. Burada bir değişiklik var. İstifa filan değil. Bu üniversitede bir vizyon çalışması ve buna bağlı olan revizyon. Bu devam edecek ve burada kalmayacak. Çünkü geldiği bir yer ve gitmek istediği bir hedef var. Yorgunluklar oluşuyor, oluşanlar da değişiyor. Bunlar bir istifa ya da kriz nedeniyle oluşan bir şey değil. Sadece bir vizyon, paradigma değişikliği. Paradigma değişikliğine bağlı olarak da kadronun güçlendirilmesi, yenilenmesidir. İnsanlar bazı şeyleri özel olarak değerlendirirler. Öyle görmek isteyenler öyle görecektir ama üniversitenin bir vizyon çalışması olduğunu herkes biliyor. Eğitimle alakalı, AR-GE ile alakalı revizyon son aşamasına geldi. Bu 2 ay içerisinde bitecek. Yeni dönemde yeni bir yapılanma hepsi bu kadar. Bir sıkıntı yok. Bu revizyon devam edecek” dedi.

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