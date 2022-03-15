OMÜ’de Pi Günü kutlandı

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi 14 Mart Pi Günü’nü düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esen Ersoy koordinatörlüğünde Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa akademisyenler, davetliler ve Samsun’un çeşitli okullarından 6. ve 7. sınıf düzeyinde öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Üyesi Esen Ersoy, “Öğrencilerimizle birlikte hazırladığımız etkinliğimizde; pi sayısının tarihi, önemi ve gizemi ile pi sözlüğüne yer verildi. Ünlü matematik sabiti pi sayısını tanıtmak ve matematiği öğrencilere eğlenerek öğretmeyi hedeflemeyi amaçlıyoruz” dedi.

Pi sayısının tarihçesinden bahseden İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ise pi sayısının, ismini Yunanca ????µ????? (çevre) sözcüğünün ilk harfi olan ?’den aldığını, pi sayısının aynı zamanda Arşimet sabiti ve Ludolph sayısı olarak da bilindiğini ve pi sayısının kültürel açıdan matematiksel sabitler içerisinde en çok etki oluşturan sayı olduğunu söylediler.

Etkinliğin devamında çeşitli okullardan gelen ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin katılımıyla basamak ezberleme yarışması yapıldı. Yarışmada, pi sayısında virgülden sonra 200 basamağı ezberleyen Ali Yağız Yasin Doğan birinci, Tuana Beren Türkmen ikinci, Reyhan Kocalar üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere madalyaları Doç. Dr. Esen Ersoy tarafından verildi.