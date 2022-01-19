OMÜ’de Kuzey Anadolu Medeniyeti Araştırma Merkezi kurulması planlanıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde Kuzey Anadolu Medeniyeti Araştırma Merkezi (KAMAM) kurulması planlandığı açıklandı.

Kuzey Anadolu’nun eski medeniyetlerinin tarihi, sanatı, coğrafyası, mimarisi, arkeolojisi ve kültürel mirasının; araştırma projeleri, eğitim programları, sempozyumlar, burs programları gibi faaliyetler aracılığıyla korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla OMÜ bünyesinde Kuzey Anadolu Medeniyeti Araştırma Merkezi kurulmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılacak başvuru için son aşamaya gelindi.

Bu kapsamda gerekli hususları görüşmek üzere OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş ile makamında görüştü. Rektör Ünal, OMÜ’de kurulacak KAMAM ile çağlar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Samsun ve çevresinin tarihi zenginliğine dikkat çekerek, bu zenginliğin bilimsel yöntemlerle araştırılmasını ve Türkiye’nin kültürel mirasına katkı sunmayı arzu ettiklerini belirtti.

Ziyaretin ardından Prof. Dr. Yavuz Ünal, Sağlık İl Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun Valiliği Özel Kalem Müdürü Rauf Mustafa Akgün ve OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan’la birlikte geçen günlerde tren kazası geçiren Amasya İl Özel İdare Spor Kulübü oyuncusu Eren Bulut’u ziyaret etti. Ünal, genç sporcunun son durumu ile ilgili Başhekim Prof. Dr. Fatih Özkan’dan bilgi aldı. Eren Bulut’un ailesiyle de görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.