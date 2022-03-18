banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor! TÜİK Açıkladı...
Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor! TÜİK Açıkladı...
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor
İstanbul’da kar yağışı etkili oluyor

OMÜ’de 107 profesör ve 61 doçent biniş giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle binişlerini giydi.

Eğitim 18.03.2022, 12:49
OMÜ’de 107 profesör ve 61 doçent biniş giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle binişlerini giydi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle başladı. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tebrik konuşması gerçekleştirdi. Biniş takdim töreninin üniversitenin gelenekselleşen etkinliklerinden olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Değerli hocalarım, üniversitenin gelenekselleşen fakat değerli ve anlamlı etkinlerinden birisidir biniş giyme töreni. Akademik kariyeri düşünen her hocamızın zihninde bu süreçleri sağlıklı şekilde tamamlamak vardır. Elde olmayan nedenlerle süreçlerde oluşan beklemelerin strese sebep olduğunun farkındayız. Bu süreçte oluşan stresin geriye dönük olarak verimi düşürdüğünü ve iletişimi zaafa uğrattığını, sağlıklı iletişimin önünü kestiğinin farkındayız. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana mümkün olduğu kadar geriden başlamak suretiyle kadroların verilmesini sağladık. Bugün 107 profesör, 61 doçent hocamızın biniş törenini gerçekleştireceğiz. Unvanı yükselmiş olan hocalarımızı OMÜ’nün yükünü paylaşacak bireyler olarak görüyoruz” dedi.

“Biz güçlerimizi birleştirmek istiyoruz”

OMÜ’nün vizyonu ve geldiği noktayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Ünal, “Hepinizin bildiği gibi OMÜ yarım asırlık bir üniversite, bölgenin en köklü en güçlü yapılarından bir tanesi. Bu sadece insan kaynağı açısından değil, kendisinden 3 tane üniversitenin çıktığı ve birçok üniversitenin rektörünün OMÜ öğretim üyesi olduğu nadir üniversitelerden bir tanesidir. Bu bizim işimizi kolaylaştıran bir durum. Çünkü beraber çalışma noktasındaki iyi niyetimiz, arzumuz çok daha kolay karşılık buluyor. Amasya Üniversitesi ile bir protokol imzaladık, birkaç gün önce Samsun Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Biz güçlerimizi birleştirmek istiyoruz. Özellikle de Ar-Ge yeteneğini, girişimci ruhu güçlendirmek. Bunu sadece bir üniversite içinde değil, üniversiteleri genel bir kavram olarak düşünürsek, üniversitelerdeki gücün birleşmek suretiyle geleceğe daha güçlü ses vermesini, güçlü adımlarla yürünmesini arzu etmekteyiz. Özellikle teknik anlamdaki imkânları elimizden geldiğince ortak kullanacağız. Dolayısıyla kaynaklarımızı cihaza ya da fiziki mekanların yapımına harcamayacağız. Elimizdeki insan kaynağını ve ekonomik gücü daha düşük maliyetle daha güçlü çarpanı olan etkisi olan çalışmalara yöneltmek yönlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Örnek olacak bir çalışma başlattık”

Bölgenin uluslararasılaşma adımlarında üniversitelerle kurulan iş birliklerinden öneminden bahseden Ünal, “Bölgemizde bulunan birçok üniversite ile Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) konusunda iş birliği protokolleri imzalıyoruz. Yabancı öğrenci sınavlarını tek bir üniversitenin merkezinden yönetme şeklinde bir çalışmamız oldu. Bu yıl içerisinde belki de örnek olacak çalışmayı bölgemizdeki birçok üniversiteyle başlattık. OMÜ’nün yaptığı sınavlar diğer üniversiteler tarafından tek sınav olarak kabul edilecek. Bizim yapmak istediğimiz bölgede bulunan tüm üniversitelerin uluslararası arenada tanınır olması, onların bilinmesine katkı sağlamak. Öğrenci profilini belirli bir noktaya, birkaç tane ülkeye odaklamak yerine bunu dünyaya yaymak şeklinde bir hedefimiz var. OMÜ bu noktada öyle zannediyorum nüfus ve öğrenci sayısına oranlandığında Türkiye’de ki ilk üniversitedir. Öğrenci ve ülke sayısına bakıldığında ise 5’inci üniversiteyiz. Bu bir güçtür ama aynı zamanda ciddi bir sorumluluk yükleyen özel bir durumdur” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir eğitim sistemiyle var olacağız”

Eğitim revizyonunu son aşamasına gelindiğini anlatan Rektör Ünal şunları kaydetti:

“Değerli hocalarım bugün güzel bir gün, kandilinizi kutluyorum. Kandil gününde biniş töreni gerçekleştiriyoruz. Bu süre içerisinde her bir hocamızın gelecek ile alakalı, üniversitenin geleceği, fakültenin geleceği, yaşadığımız coğrafyanın geleceği ile alakalı her bir değerlendirmesi bizim için önemli. Daha önce paylaştığımız bir takvim vardı. Eğitimle alakalı revizyonun son aşamasına gelindi. Eylül ayı itibariyle revize edilmiş bir sistemle biz öğrencilerimizle yeniden buluşacağız. Bitmiş bir şey değildir. Sürekli olarak gelişime açık bir sistem olacak. Mutlaka hatalar olacak, eksikler olacak, ama süreç içerisinde bunları tolere etmek ve hızlı bir şekilde düzeltmek suretiyle biz daha güçlü bir eğitim sistemi ile var olacağız. Çok güçlü bir kadrosu olan, toplumla iç içe geçmiş, toplumdan destek alan ve topluma açık destek veren bir yapıyla biz güçlü bir üniversite olarak nitelikli öğrenciye talip olacağız. Nitelikli mezunlarla da toplumda kendi gücümüzü kendi markamızı hissettireceğiz. Bunu ümit ediyor, arzuluyorum. Bu noktada elimizden geleni yapacağız diye düşünüyorum. Her bir hocamı tebrik ediyorum. Sizlere de saygılarımı arz ediyorum.”

Programa Rektör Ünal’ın konuşmalarının ardından OMÜ Devlet Konservatuarı ve Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği dinleti ile devam edildi. Dinletinin ardından biniş takdim törenine geçildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve fakülte dekanları akademik aşama kaydeden öğretim üyelerine binişlerini giydirerek tebrik etti. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19