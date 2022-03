OMÜ’de 107 profesör ve 61 doçent biniş giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (OMÜ) akademik aşama kaydeden öğretim üyeleri Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle binişlerini giydi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesiyle başladı. Ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal tebrik konuşması gerçekleştirdi. Biniş takdim töreninin üniversitenin gelenekselleşen etkinliklerinden olduğunu belirten Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Değerli hocalarım, üniversitenin gelenekselleşen fakat değerli ve anlamlı etkinlerinden birisidir biniş giyme töreni. Akademik kariyeri düşünen her hocamızın zihninde bu süreçleri sağlıklı şekilde tamamlamak vardır. Elde olmayan nedenlerle süreçlerde oluşan beklemelerin strese sebep olduğunun farkındayız. Bu süreçte oluşan stresin geriye dönük olarak verimi düşürdüğünü ve iletişimi zaafa uğrattığını, sağlıklı iletişimin önünü kestiğinin farkındayız. Bu nedenle göreve geldiğimiz günden bu yana mümkün olduğu kadar geriden başlamak suretiyle kadroların verilmesini sağladık. Bugün 107 profesör, 61 doçent hocamızın biniş törenini gerçekleştireceğiz. Unvanı yükselmiş olan hocalarımızı OMÜ’nün yükünü paylaşacak bireyler olarak görüyoruz” dedi.

“Biz güçlerimizi birleştirmek istiyoruz”

OMÜ’nün vizyonu ve geldiği noktayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Ünal, “Hepinizin bildiği gibi OMÜ yarım asırlık bir üniversite, bölgenin en köklü en güçlü yapılarından bir tanesi. Bu sadece insan kaynağı açısından değil, kendisinden 3 tane üniversitenin çıktığı ve birçok üniversitenin rektörünün OMÜ öğretim üyesi olduğu nadir üniversitelerden bir tanesidir. Bu bizim işimizi kolaylaştıran bir durum. Çünkü beraber çalışma noktasındaki iyi niyetimiz, arzumuz çok daha kolay karşılık buluyor. Amasya Üniversitesi ile bir protokol imzaladık, birkaç gün önce Samsun Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Biz güçlerimizi birleştirmek istiyoruz. Özellikle de Ar-Ge yeteneğini, girişimci ruhu güçlendirmek. Bunu sadece bir üniversite içinde değil, üniversiteleri genel bir kavram olarak düşünürsek, üniversitelerdeki gücün birleşmek suretiyle geleceğe daha güçlü ses vermesini, güçlü adımlarla yürünmesini arzu etmekteyiz. Özellikle teknik anlamdaki imkânları elimizden geldiğince ortak kullanacağız. Dolayısıyla kaynaklarımızı cihaza ya da fiziki mekanların yapımına harcamayacağız. Elimizdeki insan kaynağını ve ekonomik gücü daha düşük maliyetle daha güçlü çarpanı olan etkisi olan çalışmalara yöneltmek yönlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Örnek olacak bir çalışma başlattık”

Bölgenin uluslararasılaşma adımlarında üniversitelerle kurulan iş birliklerinden öneminden bahseden Ünal, “Bölgemizde bulunan birçok üniversite ile Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) konusunda iş birliği protokolleri imzalıyoruz. Yabancı öğrenci sınavlarını tek bir üniversitenin merkezinden yönetme şeklinde bir çalışmamız oldu. Bu yıl içerisinde belki de örnek olacak çalışmayı bölgemizdeki birçok üniversiteyle başlattık. OMÜ’nün yaptığı sınavlar diğer üniversiteler tarafından tek sınav olarak kabul edilecek. Bizim yapmak istediğimiz bölgede bulunan tüm üniversitelerin uluslararası arenada tanınır olması, onların bilinmesine katkı sağlamak. Öğrenci profilini belirli bir noktaya, birkaç tane ülkeye odaklamak yerine bunu dünyaya yaymak şeklinde bir hedefimiz var. OMÜ bu noktada öyle zannediyorum nüfus ve öğrenci sayısına oranlandığında Türkiye’de ki ilk üniversitedir. Öğrenci ve ülke sayısına bakıldığında ise 5’inci üniversiteyiz. Bu bir güçtür ama aynı zamanda ciddi bir sorumluluk yükleyen özel bir durumdur” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir eğitim sistemiyle var olacağız”

Eğitim revizyonunu son aşamasına gelindiğini anlatan Rektör Ünal şunları kaydetti:

“Değerli hocalarım bugün güzel bir gün, kandilinizi kutluyorum. Kandil gününde biniş töreni gerçekleştiriyoruz. Bu süre içerisinde her bir hocamızın gelecek ile alakalı, üniversitenin geleceği, fakültenin geleceği, yaşadığımız coğrafyanın geleceği ile alakalı her bir değerlendirmesi bizim için önemli. Daha önce paylaştığımız bir takvim vardı. Eğitimle alakalı revizyonun son aşamasına gelindi. Eylül ayı itibariyle revize edilmiş bir sistemle biz öğrencilerimizle yeniden buluşacağız. Bitmiş bir şey değildir. Sürekli olarak gelişime açık bir sistem olacak. Mutlaka hatalar olacak, eksikler olacak, ama süreç içerisinde bunları tolere etmek ve hızlı bir şekilde düzeltmek suretiyle biz daha güçlü bir eğitim sistemi ile var olacağız. Çok güçlü bir kadrosu olan, toplumla iç içe geçmiş, toplumdan destek alan ve topluma açık destek veren bir yapıyla biz güçlü bir üniversite olarak nitelikli öğrenciye talip olacağız. Nitelikli mezunlarla da toplumda kendi gücümüzü kendi markamızı hissettireceğiz. Bunu ümit ediyor, arzuluyorum. Bu noktada elimizden geleni yapacağız diye düşünüyorum. Her bir hocamı tebrik ediyorum. Sizlere de saygılarımı arz ediyorum.”

Programa Rektör Ünal’ın konuşmalarının ardından OMÜ Devlet Konservatuarı ve Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin gerçekleştirdiği dinleti ile devam edildi. Dinletinin ardından biniş takdim törenine geçildi.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve fakülte dekanları akademik aşama kaydeden öğretim üyelerine binişlerini giydirerek tebrik etti. Program hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.