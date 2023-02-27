OMÜ-YÖS Uganda’da tanıtılıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı 2023 (OMÜ-YÖS 2023), Türkiye ve Samsun’un tanıtıldığı bilgilendirme toplantıları Uganda’nın başkenti Kampala’da devam ediyor.

OMÜ’nün Uganda özelinde ve Doğu Afrika genelinde görünürlüğünü arttırmayı amaçlayan tanıtım turu 16 Şubat’ta başladı. Şehrin önde gelen yedi lisesi, dört üniversitesi ve üç hastanesinin yanı sıra TC Kampala Büyükelçiliği, TİKA Uganda Ofisi, ISAR İlkokulu ve Yetimhanesi, Uganda Müslüman Yüksek Şurası, ve DBS kanalına ziyaretlerde bulunuldu. Yapılan sunumlara üç rektör, çok sayıda dekan, okul müdürü, başhekim, hastane yöneticisi, kurum yöneticisi ve yüzlerce lise öğrencisi katıldı.

OMÜ-YÖS 2023 tanıtımları, Uganda’daki; Kibuli Teacher Training School, Kakungulu Memorial School – Kibuli, Rubaga Kız Okulu, Muteesa I Royal University, Mengo Senior School, Buloba Lisesi, Makerere Üniversitesi Sağlık Bilimleri Koleji, Ndejje Üniversitesi, St. Andrew Kaggwa Gombe Lisesi ve Emirates College School okullarında yapıldı.

“Uganda, eğitimimize çok olumlu yaklaştı”

Tanıtım sunumlarını gerçekleştiren Öğr. Gör. Tolga Arslan, “Üniversitemizin, OMÜ-YÖS’ün, şehrimizin ve ülkemizin tanıtımının yapıldığı sunumu dinleyen idareciler, rektörler, öğretmenler ve öğrenciler üniversitemizden oldukça etkilendiler. Hepsi de tanıtımlarımızı dikkatle dinleyerek aktarılan bilgilere çok olumlu yaklaştılar. Öğrencilerle de sunum sonrası sohbetler gerçekleştirdik. Son derece hevesli ve öğrenmeye açık olduklarını gözlemlediğim Ugandalı öğrencilerin çoğu Üniversitemizin eğitim imkanlarından yararlanmak istediklerini ve gelecek planlarına OMÜ’yü de eklediklerini dile getirdiler. Öğretmenlerin hepsi de OMÜ’ye hayranlıklarını dile getirerek öğrencilerinin Türkiye’de ve OMÜ’de öğrenim görmelerini sağlayacak bu sınava olumlu yaklaştıklarını ve öğrencilerini OMÜ-YÖS’e girmeye teşvik edeceklerini belirttiler” dedi.

Okul ziyaretlerinin yanı sıra Uganda’daki; şehrin önde gelen hastaneleri olan Kibuli Muslim Hospital, Uganda Martyrs’ Hospital ve Mengo Hospital yöneticilerine de OMÜ’nün tanıtımı yapılarak muhtemel iş birlikleri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

“Uganda’daki hastaneler ile gelecekte işbirliği planlanıyor”

Görüşme gerçekleştirilen hastanelerin yöneticilerine OMÜ’nün modern, yüksek kalitedeki ileri tıp bilgisini bölge halkıyla paylaşmak istediği, bu doğrultuda Ugandalı meslektaşlarını herhangi bir ücret talep etmeksizin arzu edilen alanlarda eğitmeye hazır olduğu bilgisi verildi. Taraflar ikili ilişkileri güçlendirmek adına gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını belirterek eğitim programları düzenlenmesi ve öğrenci değişimi gibi konularda da destek sağlanabileceği ifade edildi.

“Uganda, Depremdeki kayıplarımızı unutmadı”

TC Kampala Büyükelçiliği, “depremde hayatını kaybedenleri anma töreni” düzenledi. Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketinde hayatını kaybeden insanlarımızı anma törenine OMÜ olarak katılım gösterildi. Tören esnasında katılımcılar, ülkemiz adına duydukları üzüntüyü ifade etti.

1 Şubat 2023 tarihinden bu yana Uganda nezdinde TC Büyükelçisi olarak görev yapmakta olan Fatih Ak’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunuldu.

Türkiye’nin, üniversitenin ve OMÜ YÖS’ün tanıtıldığı Uganda turu 9 Mart 2023 tarihine kadar devam edecek.