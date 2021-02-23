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OMÜ YÖS Sınavı 22 Mayıs’ta yapılacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş (OMÜ YÖS) 2021 Sınavı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) işbirliğiyle 22 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’de gerçekleştirilecek.

Eğitim 23.02.2021, 14:41
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OMÜ YÖS Sınavı 22 Mayıs’ta yapılacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş (OMÜ YÖS) 2021 Sınavı, Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) işbirliğiyle 22 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’de gerçekleştirilecek.

Bu yıl 40 ülke ve 70 merkezde yapılması planlanan “OMÜ YÖS” sınavı ile ilgili sınav tanıtım ve bilgilendirme toplantıları, Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak yurtdışı merkezlerde hız kesmeden sürüyor. OMÜ YÖS 2021 tanıtım organizasyonu aşamasında Afganistan sınav merkezi için Kabil Kız Lisesi, Kandahar Kız Lisesi, Kabil Uluslararası Okul Kız Mezunları, Kabil Erkek Lisesi, Celalabad Erkek Lisesi, Kandahar Erkek Lisesi, Kabil Uluslararası Okul Erkek Mezunları, Herat Erkek Lisesi, Mezar-ı Şerif Erkek Lisesi, Şibirgan Erkek Lisesi, Mezar-ı Şerif Kız Lisesi, Herat Kız Lisesi, Akça Habibe Kadiri Kız Lisesi, Şibirgan Kız Lisesi, Darul Ulum Lisesi, Nijer Niamey sınav merkezi içinse CSP Maarif, Ecoles de l’amitié nigero-Turque, Franco Arabic ve Mevlana Koleji’nde bilgilendirme ve tanıtım toplantıları çevrim içi olarak gerçekleşti.

Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Doç. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Atsız, Prof. Dr. Rıfat Günday, Öğr. Gör. Tolga Arslan, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü, TÖMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yahya Kurt, Doç. Dr. Recep Demir, Öğr. Gör. Khaled Khalifa Abdelazim Khallaf ve diğer akademik ve idari personellerin katkısıyla düzenlenen çevrim içi toplantılarda “OMÜ YÖS” sınavına üniversitenin yurt dışı merkezlerinden katılacak adaylara Samsun şehri, OMÜ kampüs içi barınma ve burs imkânları, kayıt ve bölüm kontenjanları hakkında İngilizce, Farsça, Arapça ve Fransızca bilgi verildi.

Toplantılara OMÜ’de öğrenim gören ya da OMÜ’den mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler de katkı sağladı. Yurt dışında okuyan yaklaşık 20 farklı okulun öğrencileri, çevrim içi toplantılar sayesinde OMÜ hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiye ulaşma imkânı buldu.

OMÜ YÖS’e girecek adaylar, başvuru ve ödemelerini yos.omu.edu.tr adresinden 25 Ocak-16 Nisan tarihleri arasında yapacak.
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