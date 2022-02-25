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OMÜ yabancı uyruklu öğrenci sayısında Türkiye beşincisi oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nun 2021 verilerine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yabancı uyruklu öğrenci sayısını 2021’de 4 bin 635’e çıkararak bu alanda Türkiye beşincisi oldu.

Eğitim 25.02.2022, 19:16
OMÜ yabancı uyruklu öğrenci sayısında Türkiye beşincisi oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ‘Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’nun 2021 verilerine göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yabancı uyruklu öğrenci sayısını 2021’de 4 bin 635’e çıkararak bu alanda Türkiye beşincisi oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkiye’de faaliyet gösteren tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında en çok yabancı uyruklu öğrenci alan üniversiteler arasına girdi. Listede Anadolu Üniversitesi 8 bin 883 öğrenciyle birinci, İstanbul Üniversitesi 8 bin 115 öğrenciyle ikinci, Karabük Üniversitesi 8 bin 84 öğrenciyle üçüncü, Uludağ Üniversitesi 5 bin 417 öğrenciyle dördüncü ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi 4 bin 635 öğrenciyle beşinci sırada gösterildi.

“Uluslararasılaşmaya büyük bir önem veriyoruz”

Açıklanan YÖK raporu hakkında değerlendirmede bulunan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, dünyanın yaklaşık 120 ülkesinden öğrenciye ev sahipliği yapan OMÜ’nün uluslararasılaşmaya büyük bir önem verdiğini belirtti.

Rektör Ünal, “Türkiye’de uluslararasılaşma hedeflerine en fazla katkı veren beşinci üniversite olma başarısı gösterdik. Özellikle son dönemlerde uluslararasılaşma, yükseköğretim sistemlerinin öncelikli hedeflerinden birisi hâline geldi. Uluslararası öğrenci sayısının artması temel amaç olmakla beraber farklı ülkelerden gelen nitelikli öğretim elemanları da yükseköğretim sistemine olumlu katkılar sağlayacak. Ayrıca öğrenciler ve öğretim elemanlarının uluslararası hareketliliğine de bu kapsamda desteği daha da artıracağız” ifadelerini kullandı.

“Temel hedefimiz; üniversitemizi daha üst sıralara taşımak”

Toplamda 51 bin 132 öğrenci ve 2 bin 576 akademisyene sahip olan OMÜ’de yaklaşık 2 yıllık süreçte mevcut şartları daha da iyileştirmek ve Üniversitenin lehine çevirmek, dolayısıyla üst seviyeye çıkarmak için uğraş verdiklerini ifade eden Rektör Ünal, “OMÜ; özellikle patent miktarında, akredite olan eğitim programı sayılarında, yayın kalitesinde, ulusal ve uluslararası fonlara sunulan araştırma projeleri sayılarında, araştırma geliştirmeye (Ar-Ge) yönelik harcama kalemlerinde, yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sayılarında ve toplumsal fayda ve katkıya dönük projelerde yükselişe geçti. Tüm bunlar ilerleyen süreçte net şekilde gözükecek. Üniversitemizi daha üst sıralara taşımak için bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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