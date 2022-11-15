OMÜ Veteriner Fakültesi tercih sıralamasında Türkiye’de ilk 4’te

Türkiye’de tercih sıralamasında ilk 4’te yer alan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi ‘2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dersi’ ile ‘10. Beyaz Önlük Takdim Töreni’ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

“Tercih sıralamasında Türkiye’de ilk 4’te yer alıyoruz”

Üniversite tanıtımıyla başlayan programda konuşma gerçekleştiren Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü, “OMÜ yaklaşık yarım asırlık köklü bir üniversitedir. Fakültemiz bu yıl 15. dönem mezunlarını veren genç ve dinamik bir fakültedir. OMÜ Veteriner Fakültesi güçlü akademik kadrosu ve donanımlı hayvan hastanesi ile bölgenin ve ülkemizin gözde fakültelerinden biridir. Nitekim, fakültemiz 31 veteriner fakültesi arasında tercih sıralamasında ilk 4’te yer almaktadır. Pandemi döneminde eğitim öğretim faaliyetleri, klinik uygulamalar eksiksiz yapıldı, kapanmadan hastane ve klinik hizmeti veren 2 fakülteden biri olduk. Hastanemizde ortalama 25 bin hastaya hizmet verilmektedir. Hastalarımız Samsun, Sinop, Kastamonu, Amasya, Çorum, Ordu gibi çevre illerden gelmektedir. Samsun, Ordu ve Amasya Belediyeleri ile yapılan protokoller gereği sokak hayvanlarına 7/24 acil müdahale yapılmakta ve tedavilerine destek verilmektedir” dedi.

“VEDEK tarafından 5 yıllık akredite fakülte olarak onaylandı”

Fakültelerinin; eğitim, araştırma ve hizmet olmak üzere üç temel amaçlarının olduğunu söyleyen Dekan Tütüncü, “Fakültemizde 5 bölüm ve 23 anabilim dalı bulunmaktadır. Aynı zamanda 48 profesör, 24 doçent, 10 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 82 öğretim üyesi ve 34 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bu kadro içerisinde fakültemizden mezun olmuş ve doktorasını tamamlamış 4 doktor öğretim üyesi ve 24 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi eğitimine devam etmektedir. Fakültemiz 13 Kasım 2020 yılında Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından 5 yıllık akredite fakülte olarak onaylanmıştır” diye konuştu.

“Yeni hizmet binası 2023 yılı bahar döneminde hizmete girecek”

Dekan Tütüncü konuşmasına şöyle devam etti:

“OMÜ Rektörlüğünün destekleriyle yeni Fakülte binamızın yapımı devam ediyor. Yüzde 90’ı tamamlanan 15 bin metrekare alana sahip yeni hizmet binasının 2023 yılı bahar döneminde hizmete girmesi ile eğitim öğretim kalitemizin ve bilimsel çalışma verimliliğimizin artırılmasını hedeflemekteyiz.”

“Kendinizi çok yönlü yetiştirmeye özen gösteriniz”

‘Bir Rektörün Penceresinden Veteriner Hekimlik’ adlı açılış dersini gerçekleştiren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı ise “Beyaz önlük takdim merasiminde aranızda, yuvamda sizlerle birlikte olduğum için büyük mutluluk yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Veteriner hekimlik; hayvan yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi, gıda güvenliği, hayvan refahı konularında hizmet veren kadim bir meslektir. Sizlere tavsiyem kendinizi çok yönlü yetiştirmeye özen gösteriniz. Bu kadim meslek, her daim geçerli olacak meslek grubu olduğunu unutmayın. Beyaz önlük size sorumluluk yükler. Beyaz rengin anlamı; güler yüz, tatlı dil, etik gereğidir. Üniversite hayatınızı başarıyla tamamlamanızı temenni ederim” ifadelerini kullandı.

Açılış dersi sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu tarafından Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı’ya ve Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tütüncü ise Veteriner Hekimler Odası Başkanı Elif Köse’ye fidan sertifikası ve hediye takdiminde bulundu.

Daha sonra program, Veteriner Fakültesi öğrencilerinin gelenekselleşen ‘Beyaz Önlük Takdim Töreni’ ile önlüklerini giymesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Programa; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bekir Karaosmanoğlu, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.