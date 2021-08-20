OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisinden uluslararası başarı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 5. sınıf öğrencisi Hussam Kıwan, Elsevier tarafından düzenlenen ClinicalKey Student Global Challenge 2021’de yarı-finalist olma başarısı gösterdi.

Yarı finale giden yolun ilk etabı dört aşamalı ve her bir aşamada The United States Medical Licensing Examination (USMLE) tipi 25 soru yer alan yarışmada Kıwan, dünya genelinde 100’den fazla ülkeden 7 bin 500 tıp fakültesi öğrencisi arasından yarı finale kalan 30 aday arasına girdi.

OMÜ’den yapılan açıklamada, "ClinicalKey Student Global Challenge 2021’de yarı finale kalarak fakültemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden öğrencimiz Hussam Kıwan’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” denildi.