OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı akredite oldu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı, Türk Algoloji Derneği Akreditasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda akredite edildi.

Akreditasyon Heyeti Başkanı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Nuri Aydın yaptığı açıklamada, “Yaptığımız inceleme ve değerlendirmeler sonucunda OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalını akreditasyona uygun gördük. Karadeniz Bölgesi’nde böyle gelişmiş bir ağrı merkezi olması Türk Ağrı Derneği adına mutluluk verici bir durum” dedi.

“Akreditasyona uygun bulunmamız tüm ekibimizi mutlu etti”

Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr Fuat Güldoğuş ise “1988 yılından beri ağrı tanı ve tedavisi alanında hizmet veren Tıp Fakültemiz ağrı ünitesi, ilerleyen yıllarda bilim dalı statüsü ile çalışmalarına devam etti. 2013 yılında YÖK ve Sağlık Bakanlığı çalışmalarıyla yan dal eğitim birimi olarak onaylanan algoloji, algoloji uzmanı yetiştirme çalışmalarına başladı. Eğitim akreditasyonu yapılan üniversitelerin algoloji bölümleri, eğitim veren eğitmenler, kütüphane imkanları, eğitim birimleri ve fizik alanları ile geniş kapsamlı incelenerek yeterlilik belgesi almaktadır. Akreditasyon incelemesi sonunda yapılan değerlendirmelerin çok başarılı vurgusu ile akreditasyona uygun bulunması tüm ekibimizi mutlu etti” diye konuştu.

“Evrensel standartlarda hizmet veren bir klinik olduğumuzu onaylattık”

OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Özkan da “Zorunluluk gerektirmemesine ve gönüllülük esasına dayanmasına karşın akredite olarak kliniğimizin daha kaliteli ve evrensel standartlarda hizmet veren bir klinik olduğunu onaylatmış olduk. Bu bizim için bir son değil başlangıçtır. Kliniğimizi sadece ulusal değil uluslararası platformda da önde olması için hem akademik hem de sağlık hizmeti olarak geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı

OMÜ Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı hakkında şu bilgiler verildi:

“Yılda yaklaşık 10 bin hasta muayenesi ve 2 bin girişimsel işlem kapasitesine sahip olup, her çeşit girişimsel ağrı tedavisinin uygulanabildiği, ülkenin önde gelen algoloji klinikleri arasında yer almaktadır. Algoloji (ağrı bilimi), klasik tedavilere yanıt vermeyen inatçı ve şiddetli ağrıların tedavisi üzerine faaliyet gösterir. Kanser ağrıları, bel ağrısı, ameliyat sonrası ağrılar, baş ağrıları, nöropatik (sinir dokusu kökenli) ağrılar, eklem ağrıları algolojinin ilgilendiği tıbbî durumların en yaygınlarındandır.”