OMÜ Rektörü Yavuz Ünal yüz yüze eğitim müjdesini verdi

SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Akademik takvimde belirlenen süreç içinde yüz yüze eğitim başlayacak. Bütün sınavlarımız yüz yüze olacak. Uzaktan sınav olmayacak” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 15. OMÜ Tanıtım Günleri Samsun’un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi’nde açılış töreni ile başladı. Üniversite adayları ve vatandaşların yoğun ilgisini gören ve 2 Ağustos tarihine kadar devam eden 15. OMÜ Tanıtım Günleri’nde sportif ve kültürel faaliyetlerinin yanında Üniversite’nin tanıtılması hedefleniyor.

Açılış törenine Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenci konseyi, üniversite idari yöneticileri, üniversite adayları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

“Sadece Samsun’un değil Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yapısı”

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek müsabakalarda birinci olan takımları tebrik etti. OMÜ’nün yaklaşık yarım asırlık bir Üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Ünal, “Bölgeye baktığımızda sadece Samsun’un değil Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yapısı olan OMÜ’nün bulunduğumuz kente değer katmasını, kenti çekim merkezi haline getirmek istiyoruz” dedi.

Araştırmanın ve bilginin geleceği şekillendirdiğini gerektiğini söyleyen Rektör Ünal, üniversiteyi tercih edecek öğrencilerin eğitim hayatının başladığı andan itibaren yanlarında olarak onların geleceğine yatırım yapmak istediklerini belirtti.

Rektör Ünal, Üniversite’nin kendi değerlendirmesini yaparak bütün birimleri akredite olmuş bir üniversiteyi Samsun’a hediye etmek istediklerini vurguladı. Ayrıca konuşmasında eğitimi sürekli güncelleyen bir yapıya dönüştürmek istediklerini anlatan Rektör Ünal, üniversiteyi ilk 10’a yükseltmek için başlattıkları Eğitim Revizyonu, Ar-Ge projeleri ve mezun yeterlikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni dönemde öğrenci kulüplerinin ciddi anlamda aktif olmasını istediklerini söyleyen Rektör Ünal, eğitime ise yüz yüze başlayacaklarını ama bazı derslerde uzaktan eğitim yöntemini devam ettireceklerini belirtti.

“Yüz yüze eğitime başlayacağız”

Rektör Ünal, konuşmasında töreni sosyal medya platformları üzerinden canlı yayında izleyenlerin ısrarlı soruları üzerine üniversite öğrencilerinin aylardır beklediği müjdeyi verdi: “Biz yüz yüze eğitime başlayacağız. Bazı derslerde uzaktan eğitimi kullanacağız. Ondokuz Mayıs Üniversitesi bu konuda alt yapısı güçlü ve tecrübesi fazla olan nadir üniversitelerden bir tanesi. Biz sadece kuruduğumuz eğitim sistemi ile kendisine ihtiyaç duyduğumuz oranda uzatan eğitimi kullanacağız. Akademik takvimde belirlenen süreç içinde yüz yüze eğitim başlayacak. Bütün sınavlarımız yüz yüze olacak. Uzaktan sınav olmayacak”

“Bu kentin geleceğini hep beraber bütünleştirmeye çalışacağız”

Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ise davetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Ünal’a teşekkür etti. Başkan Deveci, “Sevgili öğrenciler ve konuklar, Atakum ilçesinin vizyonu, hedefleri Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile paralel gidiyor. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, göreve geldiği günden bu yana sıklıkla görüştük. Onun ve Üniversite’nin hedefleriyle bu kentin geleceğini hep beraber bütünleştirmeye çalışacağız, iş birliklerimizi daha ileri noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

OMÜ Tanıtım Günleri’nde neler oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen 15. OMÜ Tanıtım Günleri’nde; okul ve meslek tanıtımları, söyleşiler, konser, dinleti, spor, gösteri ve eğlenceli etkinlikler yer aldı.

OMÜ; 18 fakültesi, 1 yüksekokulu, 1 devlet Konservatuvarı, 11 Meslek Yüksekokulu ile tanıtım gününde yer aldı. Tanıtım gününde ayrıca; kariyer ve sağlık sohbetleri, Erasmus + başta olmak üzere yurt dışı imkânlarını anlatıldı, Uluslararası İlişkiler standı ile birçok imkân hakkında bilgi verildi.

Tanıtım günlerinde üniversite adayları; yerleşkeler, burs, beslenme, sağlık ve barınma imkânları, sportif ve sosyal faaliyetler, kampüs olanakları, öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları hakkında bilgi aldı. Akademisyen ve öğrenciler, aday öğrencilerle buluşarak onların Üniversite ve tercihleri hakkında sorularını yanıtladı. Etkinlikte katılımcılar; okulları tanıma fırsatı bulurken, bilgilendirici dokümanlara ulaşma fırsatı buldu.

“Plaj futbolu şampiyonu Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi”

Fakülte ve Meslek Yüksekokulu stantlarının açılışının ardından aynı akşam final maçları oynanan plaj futbolu ve masa tenisinde kupa törenleri gerçekleştirildi. Plaj futbolunda Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Çevre Düzenleme Müdürlüğünü 4-2 yenerek şampiyon oldu. Üçüncü ise Nöroloji takımı oldu. Masa tenisi turnuvasında ise birinci Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Cemek, ikinci Hukuk Müşavirliği’nden Nuri Arslan, üçüncü ise İç Denetçi Dursun Gökmen oldu.

Öğr. Gör. Onur Şen’in sunuculuğunu üstlendiği gecenin müzik ziyafeti ise ud dinletisinde Prof. Dr. Burhanettin Tatar, ney dinletisiyle Prof. Dr. Ahmet Çakır, tulum dinletisiyle Öğr. Gör. Oğuz Yılmaz’dan geldi.

İlk günün konserini de Doç. Dr. Serhat Yener yönetiminde OMÜ Devlet Konservatuvarı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları verdi.

Rektör Ünal, sahilde öğrenci ve üniversite adayları ile sohbet etti

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal gün sonunda sahilde üniversite adayları ve öğrencilerle sohbet ederek onların her konuda gelen sorularını açık yüreklilikle yanıtladı.

Stantlar 2 Ağustos’ta da açık

15. Tanıtım Günü’nün 2 Ağustos Pazartesi günü stantlarda üniversite adayları ile buluşmaya devam edecek. 16.00’da spor etkinlikleri ile başlayacak ikinci gün saat 20.15’de başlayacak Devlet Opera ve Balesi Konseri’nin ardından son bulacak.