OMÜ Rektörü Ünal’dan ’yüz yüze eğitim’ açıklaması

Yüz yüze eğitim konusunda açıklama yapan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Uygulamalı derslerde yoğunlaştırılmış ve yaza sarkıtılmış yüz yüze eğitim yapılacak. 15 Nisan itibarıyla uygulamalı derslerin uygulamaları başlayacak. Vize sınavlarında karar hocalara ve bölüme bırakıldı. Final sınavları ise yüz yüze olacak" dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde uygulamalı dersler yüz yüze şekilde yapılacak. Vize sınavlarında kararın bölümlere bırakıldığını belirten Rektör Ünal final sınavlarının ise yüz yüze olacağını söyledi. Bahar yarıyılında uygulanacak olan eğitim hakkında bilgi veren Rektör Ünal, "Samsun’un pandemiden dolayı oluşan risklerden ötürü teorik derslerde uzaktan eğitim, uygulamalı derslerde ise yoğunlaştırılmış ve yaza sarkıtılmış yüz yüze eğitim yapılacak. 15 Nisan itibarıyla uygulamalı derslerin uygulamaları başlayacak. Uygulama derslerinde uygulama yapmayan hiçbir öğrenciye mezuniyet belgesi vermeyeceğiz. Uzaktan eğitimde ise iki aşamalı ders yapacağız. Biri asenkron, ders içerisinde okuma metinlerinin verilmesi anlatılacak olan konu ile ilgili ana temanın ortaya konulması olacak. Bir sonraki hafta ise bu metinler üzerinden senkron ders yapılacak. Yani öğrenci senkron derse girdiği zaman elindeki materyallerle hoca ile uzaktan eğitim oluşturduğu dezavantajları ortadan kaldırmış olacak. Dersler kayıt altına alınacak ve daha sonra öğrenci bunları tekrar izleyebilecek. Sınavlar konusunda vize sınavlarında karar hocalara ve bölüme bırakıldı. Final sınavı yüz yüze olacak" diye konuştu.