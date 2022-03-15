OMÜ Eczacılık Fakültesi’ni tercih eden öğrenciler Gazi Üniversitesi’nde okuyacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Gazi Üniversitesi arasında imzalanan eğitim-öğretim iş birliği protokolü kapsamında OMÜ Eczacılık Fakültesi’nin fiziki altyapısı ve akademik kadro imkânları eczalık eğitimi için yeterli hale gelinceye kadar, fakülteye yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler eğitim öğretimlerine Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam edecek.

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız’ın Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde imzaladığı protokol kapsamında eğitim-öğretimlerini Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde devam edecek OMÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Gazi Üniversitesi eğitim-öğretim sınav yönetmeliği hükümlerine göre eğitim-öğretimlerini yürütecek. Ayrıca OMÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin faydalandığı bütün fiziki ve sosyal imkânlardan eşit olarak faydalanacak.

İki üniversite arasında imzalanan protokolün süresi ise OMÜ Eczacılık Fakültesi’nin fiziki alt yapısı ve akademik kadro imkânlarının eczacılık eğitimi için yeterli hale gelmesiyle sona erecek.