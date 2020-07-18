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OMÜ Diş Hekimliği 76 mezun verdi

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NİN 23. MEZUNİYET TÖRENİ'NDE 76 MEZUN HEKİMLİĞE ADIM ATTI.

Eğitim 18.07.2020, 10:55
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OMÜ Diş Hekimliği 76 mezun verdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi’nin 23. Mezuniyet Töreni’nde 76 mezun hekimliğe adım attı.

Fakültenin bahçesinde korona virüsü önlemleri nedeniyle az sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşen 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni’ne Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören son sınıf öğrencisi Zeynep Uyan’ın hayatını kısa süre önce kaybetmesi nedeniyle buruk geçti.

“Zeynep, her zaman aramızda ve bugün o da bizimle kepini fırlatacak”

Diş Hekimi Merve Özkök, kısa süre önce hayatını kaybeden son sınıf öğrencisi Zeynep Uyan adına konuşma yaptı. Özkök, yaptığı konuşmada, “Bugün burada bulunmanın sevinci içerisinde kendi adıma daha doğrusu Zeynep’i tanıyan herkes içerisinde bir parça eksiklik bir nebze burukluk yer alıyor. Bizim tabirimizle Zeynep, bugün aramızda yok. Sert mizacı ve pek konuşmaması ve kocaman gözleriyle bugün aramızda olmaması bizi derinden üzse de onun da isteyeceği gibi onu biraz tebessüm biraz gülümseme ile anmak isterim. Tüm dönem arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapsam da içimde hissettiğim hüznü sizlere anlatamam” dedi. Konuşmasında Zeynep’in, her zaman aramızda olacağını belirten Özkök, “Bugün o da bizimle kepini fırlatacak ve bizimle mezun olacak. Ben öyle hissediyorum ve onu hep güzel hatırlayacağımıza söz veriyorum” diye konuştu.

“Önceliği hasta ve toplum sağlığı bilip yeminimize sadık kalarak ülkemizin her noktasına hizmet etmenin gayretinde olacağız”

Mezun öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Diş Hekimi Mert Ünal, hiç bitmeyecekmiş gibi 5 yıllık yorucu ama keyifli eğitimlerinin sonuna geldiklerini belirterek bundan sonraki hekimlik hayatında edecekleri yemini akıllarından çıkarmadan doğruya ve başarıya ulaşmak için çalışacaklarını söyledi.

Ünal, konuşmasına şöyle devam etti: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanetinin bilinciyle ülkemizin köklü üniversitelerinden biri olan OMÜ’den mezuniyetimiz bizleri heyecanlandırıyor. Bizler sağlık hizmetinin ana unsurlarından biri olarak önceliği hasta ve toplum sağlığı bilip yeminimize sadık kalarak ülkemizin her noktasına hizmet etmenin gayretinde olacağız. Bana hep destek olan aileme, bilgi ve birimlerini bizlerle paylaşan hocalarıma teşekkür ederim, arkadaşlarıma ise bundan sonraki meslek yaşamlarında başarılar dilerim.”

“Öğrenciler Covid-19 sürecinde zor bir eğitim süreci geçirdi”

Zeynep Uyan’ı anarak konuşmasına başlayan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Arıcı ise öğrencilerin bu dönemde Kovid-19 sürecine denk geldiğini ve zor bir eğitim süreci geçirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Selim Arıcı, “Bu süreç, size bir takım avantajlar ve dezavantajlar getirdi. Olumsuz durum olarak hepiniz maskelisiniz bu nedenle bizim için önemli olan ağız ve diş yapınızı bile göremiyoruz. Meslek avantajı açısından ise pandemi en büyük zararı diş hekimliğine vurdu gibi gözükse de krizin ileride bizlere daha fazla avantaj sağlayacağını öngörüyorum. Çünkü ilerde hastalar, hijyenik ve güvenli olduğundan büyük hastaneler yerine muayenelere gidecek. Bu da muayene sayılarının artacağı anlamına gelir” şeklinde konuştu.

Online eğitimlere de dikkat çeken Arıcı, öğrencilerin uzaktan eğitim sistemini ilerleyen zamanlarda da meslek içi eğitim programları ile devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Arıcı, “Yenilikleri ve teknolojiyi yakından takip etmeniz gerekiyor. Bu nedenle online eğitim sizlerin ileriki yaşamlarınızda da önemli bir yer edinecek. Eğer ilerde kendinizi eksik gördüğünüz alanlarda bu eğitimlere katılarak bu açığı kapatabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Mezun öğrencilere özgüvenlerinin yüksek olması gerektiğini söyleyen Arıcı, fakülte olarak iyi bir eğitim verdiklerini vurguladı. Araştırmalarda fakültenin eğitim sıralamasında ilk üçe girdiğini belirten Arıcı, hocalara da iyi bir eğitim verdikleri için teşekkür etti. Arıcı, “Meslek ve kişilik hayatınızda hep dürüst olun, bunun meslek hayatınıza başarı olarak döneceğine inanıyorum. Hedef çok para kazanmak değil dürüst bir insan olmayı gerekmektedir. Önünüzde uzun bir hayat var ve bu süreçte meslek hayatınızda başarıların hep sizinle olmasını dilerim” sözlerine yer verdi.

Fakülte birincisi Mert Ünal’ın Dekan Prof. Dr. Selim Arıcı ile birlikte mezuniyet kütüğüne plaket çakmasının ardından hekimlik yeminini eden 76 genç diş hekimi mezuniyet coşkusuyla keplerini fırlattı.

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