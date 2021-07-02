OMÜ Çevre, Makine ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği akredite oldu

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi’nin Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri akredite edildi.

2019 yılında akredite olan Harita Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri süreleri de uzatıldı. Böylece Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendis Fakültesinde akredite olan bölüm sayısı beşe (5) yükseldi.

2021 yılı akreditasyon kararlarının alındığı MAK toplantısı 27 Haziran’da yapıldı. Toplantıda 2020-2021 döneminde değerlendirilmiş olan mühedislik programlarıyla ilgili kararlar açıklandı. Dernek takım üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; söz konusu bölümlerin derneğin ölçütlerini sağladığı sonucuna varılarak, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisans Programları, 2 yıllık akreditasyon kalite belgesi almaya hak kazandı. 2019 yılında akredite olan Harita Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri süreleri de uzatıldı. Böylece Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendis Fakültesinde akredite olan bölüm sayısı beşe (5) yükseldi.

Fakültenin üç bölümü (Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği), Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından geçen ay değerlendirmeye alındı. Pandemi etkilerinin devam etmesi nedeniyle ‘uzaktan program değerlendirme’ şeklindeki çalışmalar, yapılan çıkış görüşmesiyle tamamlanmıştı.

Görüşmenin sonunda, yapılan değerlendirmeler için MÜDEK ekibine ve Mühendislik Fakültesinde akreditasyon çalışmalarını sürdüren öğretim üyelerine teşekkür eden Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ’nün kalite ve akreditasyon çalışmalarında iddialı olduğunu, hedefledikleri eğitim revizyonu kapsamındaki değerlendirmelerin Mühendislik Fakültesi ve OMÜ için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. YıldırayTopcu da akreditasyon çalışmalarını Üniversitenin eğitim revizyonu ve hedefleri doğrultusunda kurumsal bir anlayış ve bütüncül bir bakış açısıyla ele aldıklarını ve mevcut değerlendirmeler ışığında Mühendislik Fakültesi olarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Dekan Topcu, program değerlendiricilerine ve bölümlerin akreditasyon çalışmalarında emek harcayan öğretim üyelerine şükranlarını sundu.

Çevre Mühendisliği Bölümü, Makine Mühendisliği Bölümü ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü başkanları ve öğretim üyeleri ise yoğun geçen değerlendirme süreci sonunda, programlarının tüm paydaşlar için daha iyiye ulaştırılması adına verdikleri desteklerden ötürü OMÜ Üst Yönetimi ile değerlendirmeleri için MÜDEK ekibine teşekkür etti.