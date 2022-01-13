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OMÜ bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle sıfır atık çalışmaları kapsamında bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için etkinlik düzenledi.

Eğitim 13.01.2022, 15:47
OMÜ bitkisel atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), atıkların kontrol altına alınması ve gelecek kuşaklara daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle sıfır atık çalışmaları kapsamında bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması için etkinlik düzenledi.

OMÜ Arama Kurtarma Öğrenci Topluluğu ve gönüllü öğrenciler, sosyal farkındalık çalışması yürütmek amacıyla evlerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2. Kampüs Yemekhanesi’nde bulunan bitkisel atık yağ kutularına getirerek; diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım veya bertarafa gönderilmek üzere bırakıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, öğrencilerin çevre adına yaptıkları çalışma için tebrik ederek bu tarz faaliyetlerin artarak devam etmesini diledi. Çevre bilinci son derece önemli fakat daha da önemlisi bunu uygulamaya koymak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yazıcı, “Bunu çoğumuz yapıyoruz ama yine de yaşadığımız ortamlara baktığımız zaman tam anlamıyla kurallara uymadığımızı görüyoruz. Bir insan yaşamış olduğu çevreye saygı duyarsa, o çevreyi korursa kendisine saygı duymuş olur. Ve temiz bir çevrede huzurlu yaşam sürmüş olur. Bu nedenle yapmış olduğunuz aktivite aslında çevreye saygı adına son derece önemli” dedi.

Üniversite’nin çok güzel bir kampüse sahip olduğuna da dikkat çeken Yazıcı, yönetim olarak ana hedeflerinin GreenMetric World University Rankings sıralamasında OMÜ’yü daha üst sıralara yükseltmek ve çevreci projelerin sayısını arttırmak olduğunu söyledi.

OMÜ-Türkçe’de Türkçe öğreticiliği sertifika töreni düzenlendi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜ-Türkçe) tarafından 8.’si düzenlenen “Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı”nda sertifika almaya hak kazanan 36 adaya sertifikaları, OMÜ-Türkçe’de düzenlenen törenle takdim edildi.

Yabancılara Türkçe Öğreticiliği Sertifika Programı; 60 saat teorik, 40 saat uygulama dersleri olmak üzere 100 saatlik bir eğitimin ardından tamamlandı. Teorik derslerde 10, uygulama derslerinde ise 8 öğretim elemanının görev aldığı programın sonunda yapılan sınav neticesinde sertifika almaya hak kazanan adaylara OMÜ-Türkçe Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman tarafından sertifikaları takdim edildi.

Törende kısa bir takdim konuşması yapan Prof. Dr. Bekir Şişman; OMÜ-Türkçe’nin 2013 yılında kurulduğunu, 8 yılda yaklaşık iki bin beş yüz uluslararası öğrencinin bu kurumda Türkçe öğrendiğini, halen iki yüz elli uluslararası öğrencinin burada Türkçe öğrendiğini kaydetti. Prof. Dr. Bekir Şişman; 4 idari personel, 11’i kadrolu, 11’i sözleşmeli olmak üzere 22 öğretim elemanı ile Türkçe öğretimi faaliyetini gerçekleştiren kurumun kurumsallaşma sürecinde önemli mesafeler kat ettiğini belirtti.

Sertifika törenine, sertifika almaya hak kazanan öğrenciler ile idari ve akademik personel katıldı.

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