OMÜ, Asya’nın en büyük hayvan hastanesine sahip üniversite ile protokol imzaladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Endonezya’nın ziraat ve ticari markalaşma alanında önde gelen ve Asya’nın en büyük hayvan hastanesine sahip olan IPB-Institute Pertanian Bogor üniversitesi ile ikili iş birliği protokolü imzaladı.

IPB’nin Bogor’daki yerleşkesinde düzenlenen protokol imza törenine OMÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, IPB adına ise Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ir Dodik Ridho Nurrochmat MScFTrop katıldı. İmza törenine ve iki üniversite arasında gerçekleşen görüşmelere IPB Uluslararası Program Direktörü Prof. Dr. Iskandar Z. Siregar, Direktör Yardımcısı Dr. Sintho Wahyuning Addie, IPB Orman ve Çevre Fakültesinden Dr. Ir Leti Sundawati, Ekonomi Fakültesinden Dr. Asep Nurhalim ve OMÜ Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu katıldı.

1963 yılında ziraat alanında devlet üniversitesi olarak kurulan IPB, aynı zamanda şirketleşerek üretim pazarlama ve yatırım alanlarında öne çıktı. 2019 yılından bu yana yeniden markalaşma sürecine giren üniversitenin deniz ve tropikal biyobilimler, veterinerlik, ormancılık ve çevre, matematik ve doğa bilimleri, iktisat, işletme, insan ekolojisi, tıp ve diğer alanlarda 10 fakültesi bulunuyor. Uzak Asya bölgesinin en büyük hayvan hastanesine de sahip olan IPB on yıl boyunca (2008-2018), Endonezya’daki İş İnovasyon Merkezi’nden yapılan değerlendirmeye göre Endonezya’daki diğer üniversitelere kıyasla en fazla yeniliğe sahip üniversite olarak belirlendi.